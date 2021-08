Un bilancio negativo per la città di Sora : il maltempo ha messo in ginocchio tante attività e gli eventi in programma sono stati rimandati. La bomba d'acqua delle scorse ore è passata, ma sono rimasti i danni. Cantine e negozi allagati. La pioggia ha anche rovinato la festa di San Rocco:stadio Tomei impraticabile. "A causa della bomba d'acqua che si è abbattuta nel pomeriggio di oggi sulla città di Sora e che ha registrato un tasso di pioggia caduta superiore a 30 mm per ora, il Concerto live di Anna Tatangelo è stato rinviato. - hanno reso noto dal Comune di Sora-Il sindaco Roberto De Donatis ringrazia l'artista sorana per la grande disponibilità espressa a volersi ugualmente esibire nella nostra città e per cui, nelle prossime ore, in accordo con la Pro Loco e con il Comitato dei festeggiamenti in onore di San Rocco, seguiranno aggiornamenti".