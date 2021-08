Nuova vita al "mostro di cemento", il complesso ex Tomassi è destinato a una storia diversa dal degrado che lo avvolge ormai da diciassette anni. «È partito il cantiere che non si fermerà più», ha detto ieri il sindaco Roberto De Donatis. È stato presentato, infatti, il progetto di recupero edilizio e di valorizzazione dell'immobile. Filippo Manuelli, referente della società Mad Srl che realizzerà l'intervento, ha spiegato: «Il progetto di riqualificazione dell'area ex Tomassi Mobili darà vita uno dei simboli del territorio che finalmente potrà essere al centro del sistema socio-economico di Sora.

Cominciano i lavori di messa in sicurezza del complesso e, compatibilmente con il rispetto dei tempi di approvazione dei piani urbanistici e degli aspetti finanziari e societari, nel mese di ottobre la società conta di avviare i lavori per la ristrutturazione e la riqualificazione di tutto il complesso. Con tale iniziativa la società intende contribuire a valorizzare un'importante area del centro di Sora».

La Mad Srl ricorda di aver stipulato degli accordi di partnership con operatori specializzati, sia per la realizzazione delle opere sia per gli studi di progettazione, oltre che con una società di commercializzazione di rilievo internazionale, per dotare il progetto di un supporto professionale fondamentale per il successo dell'operazione. Il complesso, che ha una superficie complessiva di circa 40.000 metri quadrati, ospiterà una nuova scuola, un centro commerciale, uffici, aree meeting e circa cento appartamenti. Il completamento dei lavori è previsto a ottobre 2022.