Un grave incidente ha rotto ieri la tranquillità della domenica ad Amaseno. Un motociclista del posto, di 37 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto andandosi a schiantare contro un muretto perimetrale lungo la strada regionale Gugliette Vallefratta. Era praticamente vicino casa, visto che l'incidente si è verificato a poche centinaia di metri dall'ingresso del paese, all'altezza dell'incrocio con la via di accesso al cimitero cittadino.

Uno schianto terribile che ha spaventato i passanti dando subito la percezione della gravità della situazione. Subito sono stati allertati i soccorsi, giunti sul posto con un'ambulanza. Vista però la gravità delle ferite riportate, è stato deciso di portare il motociclista con l'elicottero all'ospedale San Camillo di Roma.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e regolamentato il traffico per consentire i soccorsi.

Vivo per miracolo, ora si trova presso il nosocomio capitolino dove verrà sottoposto a tutti gli accertamenti e le cure del caso. Molta apprensione in paese per le condizioni del giovane. Non sono rari purtroppo gli incidenti in quel tratto di strada, a causa delle curve presenti, delle tante intersezioni con vie secondarie e delle condizioni della carreggiata in caso di pioggia.

Da quando la strada in questione è passata sotto la competenza dell'Astral le cose sono migliorate, c'è maggiore cura e manutenzione. Trattandosi però di un'arteria importante e assai trafficata, ci sarebbe bisogno di un rifacimento completo della strada con più misure di sicurezza e una segnaletica più appropriata.