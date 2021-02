Esce fuori strada sulla Ss.214 all'altezza del territorio di Alatri e finisce contro un albero. Per lui, un uomo residente ad Alatri, non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Alatri e gli operatori del 118. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'incidente si è verificato questa mattina sulla superstrada nel tratto in direzione Ferentino. La salma è stata recuperata dall'impresa funebre di Alatri "San Francesco" e trasportata alla camera mortuaria dello "Spaziani".