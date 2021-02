Festa in giardino, tutti multati. I carabinieri allertati da alcune persone che avevano avvertito musica ad alto volume e schiamazzi hanno raggiunto l'abitazione trovando in cortile ben 13 persone. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto i tredici a riunirsi nel giardino del palazzo di un loro connazionale. Non una festa di compleanno, è da escludersi. Forse un avvenimento particolare, magari l'annuncio di un fidanzamento. L'unica certezza è l'arrivo dei militari della stazione di Cervaro - della Compagnia di Cassino agli ordini del capitano Giuseppe Scolaro - che si sono trovati nel bel mezzo di un momento di pura convivialità.

Nel cortile antistante l'abitazione, infatti, 13 cittadini rumeni tra i 30 e i 50 anni, intenti a condividere un momento di assoluta spensieratezza. Un bicchiere tra le mani, la musica ad alto volume, una risata. In barba, però, alle vigenti regole che impongono l'assoluto divieto di riunirsi e creare assembramento. Più nel dettaglio, i partecipanti non avrebbero affatto rispettato la distanza di sicurezza interpersonale prevista dal Dpcm in vigore per cui, dopo la loro identificazione, i carabinieri hanno provvedevano a sanzionarli con una multa pari a 400 euro ciascuno. Una maxi sanzione, dunque, che ha superato i 5000 euro.

Sempre i carabinieri, poi, hanno eseguito un controllo a San Vittore del Lazio: sanzionati anche un uomo di 40 e uno di 51 anni provenienti dalla Campania senza un valido motivo.