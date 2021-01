Cacciatore di Veroli ferito accidentalmente da un compagno durante una battuta di caccia al cinghiale. L'uomo, un cinquantanovenne, è stato rimasto ferito a un polpaccio e trasportato all'ospedale di Cassino per le cure del caso.

Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. L'incidente si è verificato nel pomeriggio a Rocca d'Arce in località Fraioli. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto oltre ai soccorsi sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito.