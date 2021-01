Come auspicato dal comandante della polizia locale Paolo Rossi, passi in avanti sono stati compiuti per l'adeguamento dell'organico di Sora. Infatti dagli uffici comunali fanno sapere che è stato dato avvio alla procedura per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time, per 18 ore settimanali, mediante scorrimento delle graduatorie esistenti, di quattro agenti di polizia locale.