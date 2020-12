Si incontrano almeno una volta a settimana, arrivano da diverse zone del comprensorio. Ieri mattina erano in tanti per la liturgia e festeggiare San Nicola. Erano circa settanta gli appartenenti al gruppo romeno ortodosso.

Troppi per stare tutti insieme in un luogo non molto grande per permettere di adottare le misure anti-covid, tra cui il distanziamento. Anzi, quello che è apparso ieri agli occhi di chi è passato davanti alle chiesa di Sant'Anna a Patrica, vicino al castello, e che ha fatto scattare l'inevitabile segnalazione al sindaco Lucio Fiordalisio, era un vero e proprio assembramento.

Quello che è vietato in questo periodo di emergenza sanitaria. In particolare all'esterno, complice forse anche la pioggia, non tutti hanno rispettato il distanziamento e tante erano le persone presenti. E così al primo cittadino non è rimasto altro da fare che contattare le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri e hanno multato il sacerdote.

Fiordalisio è pronto a prendere provvedimenti per evitare che quanto accaduto ieri possa ripetersi, e quindi, per evitare gli assembramenti.

«Sono stato costretto a chiedere l'intervento dei carabinieri per il rispetto delle normative previste dal decreto del governo che vieta gli assembramenti - sottolinea il sindaco Fiordalisio - Sono pronto a firmare un'ordinanza di chiusura della chiesa se necessario e ad inviare una lettera anche al vescovo per informarlo dell'accaduto. Mi dispiace ma la sicurezza e la salute di tutti vanno tutelate».