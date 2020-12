Raffica di furti nel Sorano. Venerdì pomeriggio i ladri hanno messo a segno diversi colpi a Sora e a Pescosolido. Nel primo caso sono entrati forzando una porta finestra in una villa di una nota famiglia sorana dove hanno rubato oro e orologi; sul posto è giunta una pattuglia della polizia e la scientifica.

Ladri in azione anche in un'abitazione vicina, alla periferia di Sora, e a Pescosolido, dove sono entrati in una villetta di via Elena. Ieri altri due colpi a Gallinaro nella centrale via San Gerardo. In un caso l'anziana malcapitata si è trovata tu per tu con i ladri. È stata strattonata e invitata a non urlare mentre cercavano contante e preziosi.

Stessa sorte per l'abitazione accanto, anche qui con i proprietari in casa, ma che non si sono accorti di quanto stava avvenendo. Sul posto i carabinieri.