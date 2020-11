Schianto mortale in via Appia, il conducente dell'altra vettura coinvolta nell'incidente in cui ha perso la vita Ennio Marrocco viene trovato con un tasso alcolemico superiore ai limiti. E scatta l'arresto.

Luca Folco, 37 anni, titolare di diverse attività commerciali in città e per questo molto conosciuto è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. E nella tarda mattinata di oggi è prevista per lui - assistito dagli avvocati Scorpio e D'Alessandro - la convalida della misura, disposta dal pm Rubolino della procura di Cassino ed eseguita dalla polizia di Sora.

Una tragedia senza fine quella registrata sabato sera, intorno alle 19 in via Appia. Le auto dei due ragazzi, coetanei, si sono scontrate su una bretella sottile e buia. E per Ennio - conducente di mezzi pesanti e operaio - non c'è stato nulla da fare. La sua Panda si è accartocciata, rendendo difficile anche la possibilità di estrarlo dalle lamiere. Un lavoro oltremodo complesso per i vigili del fuoco intervenuti nell'immediatezza insieme alla polizia di Sora. Inutile ogni tentativo di strapparlo alla morte: le ferite sono risultate letali. E dopo ore di lavoro, il corpo è stato affidato all'autorità giudiziaria, che si è riservata sull'autopsia.

Luca Folco, il conducente della Bmw X6, ha riportato ferite lievi. Ed è stato subito trasferito in ospedale per le cure del caso: dagli accertamenti sarebbe quindi emerso un tasso alcolico non consentito. E nei suoi confronti è stato disposto il trasferimento in carcere, in attesa della convalida. La dinamica resta al vaglio della polizia, che ha effettuato i rilievi. Saranno gli agenti di Sora a dover stabilire cosa sia accaduto, come sia non sia stato possibile evitare quell'impatto fatale.