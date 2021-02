Paypal è oggi uno dei metodi di pagamento più diffusi per gli acquisti online ed anche per lo scambio di denaro fra utenti. Il vantaggio di questo servizio è che permette di fare pagamenti senza necessariamente fornire le informazioni relative alla carta di credito o al bancomat, l'utente, infatti, dopo essersi registrato ed aver associato al conto corrente online virtuale tali informazioni, effettua transazioni di denaro semplicemente accedendo al portale o fornendo la propria email.

Il metodo in questi termini risulta essere quindi sicuro, nonché rapido e comodo da utilizzare. Non stupisce, quindi, che Paypal sia offerto come metodo di pagamento dai più famosi e-shop e siti web, ma anche casino e portali di scommesse.

I casino con Paypal: sempre più apprezzati dagli utenti

Sono moltissimi oggi i casino con Paypal: per farsi un'idea è possibile trovare una lista completa sul sito imiglioricasinoonline.net. Gli utenti apprezzano particolarmente il fatto di poter utilizzare questo metodo di pagamento, in quanto offre una maggior sicurezza ma non solo. Uno dei grandi vantaggi dell'utilizzare Paypal nei casino online consiste nel fatto di poter effettuare versamenti veloci, perché il denaro viene caricato in modo istantaneo e non occorre dunque aspettare come avviene con altri metodi di pagamento. Lo stesso si può dire del prelievo dal proprio account online: il denaro viene caricato sul conto Paypal entro 24 ore e dunque in tempi nettamente più rapidi.

Paypal, un metodo oggi fra i più sicuri per le transazioni online

Con Paypal l'utente è tutelato nei suoi acquisti, non solo perché i suoi dati personali e finanziari rimangono nascosti al momento delle transazioni, ma anche per via di una politica speciale che distingue il sistema da ogni altro. Con Paypal infatti l'acquirente è al primo posto e gli basta aprire una controversia per poter avere un aiuto reale e tangibile in caso i prodotti non siano conformi alla descrizione o qualora vi siano altri problemi. L'importo speso, più anche le eventuali spese di spedizione, vengono rimborsati totalmente dal sito.

Esso, inoltre, propone un sistema crittografato per tenere al sicuro i dati dei propri iscritti. In caso di accesso da diversi dispositivi viene anche chiesta una doppia verifica di sicurezza, con l'invio di un codice. Il portale di Paypal, che si presenta intuibile e di facile utilizzo, prima di consentire l'apertura di un conto effettua una serie di controlli degli utenti, così da avere la garanzia dell'identità del soggetto. È per questo che all'apertura del conto è possibile che vengano richieste 48 ore di attesa per poter poi effettivamente utilizzare Paypal. Le transazioni vengono poi monitorate da un team antifrode interno in modo costante e vigile.

Ovviamente c'è modo e modo di impiegare la piattaforma e la sua sicurezza è di fatto anche responsabilità dell'utente stesso, come sempre, il primo che deve impegnarsi ad evitare di andare a mettersi in situazioni spiacevoli di frode, prestando molta attenzione ai siti sui quali compra. Nella maggior parte dei casi, insomma, Paypal è un metodo sicuro e nei casi di truffe o raggiri la causa dipende da un errore umano.

Come utilizzare Paypal in modo corretto e tutelarsi online

Il punto debole, in termini di sicurezza, del sistema di pagamento Paypal è rappresentato, come detto, dall'errore umano. Purtroppo a volte si ha la tendenza a sottovalutare alcuni propri comportamenti viziati, ma in realtà possono essere quelli che portano ad un furto di dati e/o di denaro. Un errore classico, per esempio, ma molto più diffuso di quanto si possa credere, è quello di entrare nel proprio account da un altro dispositivo, di uso comune, senza poi uscire in modo corretto dal sito. O, ancora peggio, scrivere i dati di accesso su supporti che di fatto si perdono (un'agenda, un biglietto…)

In altri casi, invece, la colpa è da ricondurre alla scelta di una password facilmente violabile, intuitiva e reperibilissima: un classico è la data di nascita. Ad esporre il conto a rischi è anche un comportamento poco attento degli utenti che forniscono i propri dati, senza prima essere del tutto sicuri che si tratti di siti sicuri, ufficiali e reali. Creare un dominio simile ad un altro per colori e grafiche, può essere diciamo anche semplice. È importante per questo che l'utente verifichi costantemente l'esatto url (con https). A questo proposito è consigliabile sempre accedere dal browser e non cliccando su link o pulsanti presentati in e-mail. Meglio, inoltre, non connettersi a Paypal appoggiandosi a wi-fi non privati.

Paypal: le ultime novità

Il successo di Paypal non si ferma qui, visto che il colosso è da pochi giorni diventato il primo operatore straniero con una piattaforma di pagamento in Cina. Cavalcando l'onda dell'espansione dei pagamenti online, non si è smesso di puntare in grande, lì dove oggi come oggi i volumi di transazioni e scambi commerciali stanno esplodendo. Gli americani, con questo colpo, entrano in competizione diretta con colossi dei pagamenti nazionali come Alipay e WeChatPay.

Per non farsi mancare nulla e distinguersi sempre come una società innovativa e lungimirante, Paypal ha anche aperto le porte alle criptovalute (nello specifico: bitcoin, bitcoin cash, ether, litecoin), anche se oggi come oggi si tratta di pagamenti accettati per i soli utenti negli States.