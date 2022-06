Torna l'Arco delle Fiabe, con i racconti di Gianni Rodari, l'appuntamento estivo per i piccini che piace anche ai grandi. Tra giugno e agosto, una serie di narrazioni, curate da Cataldo Nalli de I Gatti Ostinati, terrà compagnia ai bambini nelle sere estive, in un viaggio itinerante a cavallo della fantasia. Sette tappe per altrettante fiabe, che intratterranno i piccoli ospiti prima della buonanotte, per accompagnare l'ora della nanna e guidarla verso sogni d'oro. La formula è quella già sperimentata lo scorso anno, con una variazione sull'orario: nelle contrade di Veroli, il narratore incanterà il suo pubblico con racconti e momenti di gioco dalle ore 21.00, una scelta dettata dall'esigenza di evitare ai piccoli scomode passeggiate in orari pomeridiani, quando il sole è troppo caldo per un'uscita all'aperto dedicata a bambini e famiglie.

La direzione artistica di questa seconda edizione dell'Arco delle Fiabe è dell'Associazione Duecento22 Arti e Spettacoli. L'evento è in collaborazione con il Comune di Veroli . "Ci teniamo a ringraziare l'amministrazione comunale, il consigliere delegato alla cultura Francesca Cerquozzi, la Pro Loco di Gianluca Scaccia, che con i volontari del servizio civile è sempre in prima linea, la Polizia Locale in persona del suo Comandante Massimo Belli - hanno commentato dalla Duecento22 Arti e Spettacoli - La sinergia tra le associazioni del territorio e il settore pubblico dà sempre buoni frutti. Siamo orgogliosi del successo dello scorso anno e auspichiamo di avvicinare sempre più bambini al fantastico mondo delle fiabe, raccontate come una volta, tutti seduti in cerchio ad ascoltare a bocca aperta le meraviglie che il narratore trae dal suo libro incantato".

Gli appuntamenti sono previsti nelle seguenti date: Venerdi 24 giugno ore 21.00 presso la Contrada di Scifelli, nel Chiostro del Convento; sabato 2 luglio ore 21.00 presso la Contrada del Giglio, serata dedicata anche ai bimbi di Sant'Angelo in Villa, nel Parco Sergio Cestra; sabato 16 luglio ore 21.00 presso la Contrada di Santa Francesca, all'interno del Parco Cavallaro; venerdì 22 luglio ore 21.00 presso la contrada di Castelmassimo, dedicata anche ai bimbi di San Giuseppe Le Prata, nel Parco della Pace; venerdì 29 luglio ore 21.00 presso la contrada di Colleberatdi, Parco Santa Maria della Consolazione; venerdì 5 agosto ore 21.00 a Casamari, presso il Parco Case Campoli; infine, sabato 6 agosto ore 21.00 sarà il momento del Centro Storico, presso il Monumento ai Caduti.