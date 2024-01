Dopo Fares Ghedjemis e Kevin Bonifazi, Guido Angelozzi attende notizie dall'Atalanta per Nadir Zortea. Novità dovrebbero esserci dopo la gara di lunedì.

«Il giocatore – ha dichiarato il direttore - ci piace e ha dato la sua disponibilità a venire da noi. Ora aspettiamo la decisione dell'Atalanta. Le trattative si fanno in tre. Diversamente andremo su altri profili». Intanto dal Sassuolo è stato acquistato a titolo definitivo il giovane difensore Andreas Joannou, classe 2005. È arrivato per potenziare la Primavera.

Per quanto riguarda le cessioni, lo stesso Angelozzi ha precisato nel corso della conferenza di martedì che ha avuto richieste per Caso, Baez e Bidaoui. Sarà ovviamente rimpiazzato chi dovesse essere ceduto, Per il primo si è fatta avanti la Cremonese e la trattativa è bene avviata. Insomma Caso, dopo essere stato accostato per alcuni giorni al Palermo, potrebbe finire alla corte di mister Stroppa.

Al club grigiorosso, invece, il direttore Guido Angelozzi avrebbe chiesto informazioni sull'attaccante David Okereke classe 1997 che ben conosce per averlo scoperto alla Lavagnese, società di Serie D, e portato allo Spezia nella stagione 2016/2017. Infine è sempre calda la trattativa riguardante Alessio Zerbin. «Il giocatore che è stato già con noi ci piace ma anche in questo caso stiamo aspettando che decisa il Napoli il trasferimento dell'attaccante».