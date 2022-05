Partita fondamentale oggi pomeriggio al "Tomei" di Sora dove alle 16.30 i padroni di casa incontreranno l'Anzio nel secondo match valido per il mini torneo dei Playoff B di Eccellenza Laziale. Dopo l'amara giostra dei rigori che ha visto i bianconeri sconfitti, la scorsa domenica contro il W3 Maccarese, oggi più che mai gli uomini di mister Alessio Ciardi dovranno dare prova di forza di volontà e crederci fino alla fine, non lasciando nulla di intentato. D'altronde l'avversario odierno, come sanno bene in casa volsca, non può essere affatto sottovalutato.

Questi i numeri collezionati dai biancocelesti nell'ultima stagione: l'Anzio ha salutato la regular season al secondo posto del girone B con 64 punti. In 30 partite giocate ha maturato 19 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. 75 le volte che i romani sono andati a segno – di cui 19 portano la firma del loro capocannoniere Di Curzio -, 38 i gol subiti con una differenza reti di 37 e una media marcature a partita di 2,5. Sul totale dei centri, 7 sono stati su calcio di rigore. L'età media è di 22,8 anni.

Nel corso di questi mesi la formazione capitolina si è vista assegnare contro 55 ammonizioni e 2 espulsioni. La rosa dell'Anzio è composta da elementi che da diverse stagioni militano nellacompagine romana quali il portiere capitano Simone Rizzaro, il difensore ex Cassino ed Isola Liri Emanuele Martinelli che però a causa di un brutto infortunio non sarà presente nella gara del Claudio Tomei, lo stopper Luca Poltronetti a cui negli anni si sono aggiunti elementi di valore perla categoria come l'esterno Pietro Bencivenga, l'evergreen dell'Eccellenza Laziale Tommaso Gamboni giocatore di grandi qualità nonostante i 39 anni, il bomber Lorenzo Di Curzio, gli attaccanti Gabriele Giusto e Marco Giordani che hanno siglato 12 e 14 reti rispettivamente, I centrocampisti Lorenzo Di Gennaro ed Alessandro De Falco, il difensore Gianmarco Busti. Una squadra costruita senza follie che è cresciuta nel corso della stagione fino ad arrivare a cullare il sogno serie D attraverso i playoff per il secondo posto. Un bel banco di prova per i lirensi chedovranno davvero gettare il proverbiale 'cuore oltre l'ostacolo'.

"Affronteremo una compagine che ha creato molto e fatto un percorso importante nel proprio girone - spiega l'allenatore dei sorani, Alessio Ciardi -. Noi veniamo da questa sconfitta ai rigori in cui abbiamo speso tantissimo a livello fisico e mentale. Dobbiamo però assolutamente presentarci con le pile cariche per giocarci questo match davanti al nostro pubblico, un pubblico che non vogliamo affatto deludere ma rendere sempre orgoglioso di noi e delle nostre prestazioni. Ci teniamo davvero moltissimo. Voglio vedere tanta rabbia, tanta grinta, voglio mettere le mani su una bella vittoria. Poi aspetteremo il verdetto di domenica prossima dopo la sfida Anzio e W3. Oggi il nostro obiettivo è solo quello del successo".

Quella in scena oggi allo stadio "Claudio Tomei" sarà quasi una finale secca in quanto chi uscirà sconfitto nei 90 minuti regolamentari del match sarà di fatto estromesso dalla lotta per il primo posto del mini girone che da diritto all'accesso ai playoff Nazionali per la D. Un match, quindi, incui la posta in gioco sarà altissima e che potrebbe rivelarsi fondamentale per l'esito finale di questo post season.

Per tale battaglia, l'A.I.A. ha designato il sig. Christian Ferruzzi della sezione diAlbano Laziale al quarto anno nella Can di Eccellenza. Un precedente vittorioso in stagione per il Sora nel match casalingo vinto 1-0 contro il Gaeta siglato Gianluigi Perrone in cui il fischietto albano concesse un rigore agli ospiti neutralizzato da Frasca. Due, invece, i precedenti con l'Anzio che in stagione ha superato in trasferta 1-3 il Tor Sapienza con una tripletta di Di Curzio ed una sconfitta nella scorsa stagione per 1-0 sul campo della Boreale Don Orione. Completeranno la terna il Primo Assistente sig. Paolo Camilli della sezione di Roma 1 ed il Secondo Assistente sig. Andrea Scionti sempre della sezione di Roma 1.