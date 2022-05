Archiviata la pratica regular season, per il Sora Calcio si apre quella che davvero ora vale l'intera stagione, ossia i play off delle seconde classificate. Alle ore 11.30 i bianconeri saranno chiamati al banco di prova dalla W3 Maccarese, con un cambio di stadio proprio all'ultimo per inagibilità del campo. Se infatti l'arduo match era previsto ad Acilia - stadio "San Francesco" - nella giornata di ieri è stata diramata la comunicazione dello spostamento nella struttura di Ladispoli "Angelo Sale". Ricordiamo che, in caso di parità al novantesimo minuto, si andrà ai calci di rigore che attribuiranno due punti alla formazione vincitrice ed uno alla squadra perdente. Chi perderà la prima partita giocherà la seconda in casa dell'Anzio, che riposerà nella prima giornata. Le tre partite si disputeranno domenica 8, mercoledì 11 e domenica 15 maggio. Il mini torneo attribuirà la possibilità di concorrere per gli spareggi nazionali solo alla prima classificata del mini-girone all'italiana. Gli spareggi nazionali si apriranno domenica 29 maggio e domenica 5 giugno con le semifinali, per poi concludersi il 12 ed il 19 giugno con le finali. Un cammino affatto facile per gli uomini di mister Ciardi che però, come hanno dimostrato in questi mesi entusiasmanti, sono capaci di ogni impresa. E soprattutto, ai 'guerrieri volsci' non mancano concretezza, determinazione e pugnacità. Tra le due formazioni c'è un precedente che risale allo scorso anno: la squadra romana, che allora si chiamava W3 Roma Team, fu affrontata dai lirensi nella passata stagione nel mini-campionato che si disputò in formato ridotto, quando gli stessi vennero sconfitti dai romani per 3-2 all'ultimo secondo di partita.

A proposito dell'incontro odierno il tecnico dei bianconeri, mister Alessio Ciardi, spiega: "Partita fondamentale per noi. Questa settimana abbiamo lavorato molto sotto il punto di vista mentale, studiando bene l'avversario. Dobbiamo affrontare questo match partendo dalle nostre certezze, dalla mentalità, dalle qualità, ma sempre consapevoli che essendo uno spareggio, in queste sfide conta tantissimo la testa. Dobbiamo assolutamente cercare di non prendere gol. Personalmente sono fiducioso perché i ragazzi in questi giorni sono stati decisamente impeccabili, quindi sono certo che scenderanno in campo per ottenere il massimo. Sappiamo che in caso di parità si va ai rigori e quindi siamo pronti a tutto. Mi auguro di tornare a casa con una vittoria importante, quella che meritiamo".

Gli avversari del Sora

La W3 Maccarese è quindi il primo ostacolo del Sora nel playoff "B" regionale tra le seconde per l'accesso a quello nazionale che mette in palio un posto per la serie D. Società giovane, con un progetto concreto e lungimirante che l'ha portata in solo 7 anni dalla fondazione dalla Terza Categoria fino ai vertici del calcio regionale Laziale con la conquista in grande rimonta nel finale di stagione del secondo posto nel girone A alle spalle del Pomezia. Un autentico crescendo che pone tale compagine nel ruolo di outsider ma assolutamente non come vittima sacrificale, in questi playoff regionali a confronto con due piazze blasonate come Sora ed Anzio. Nata sotto la denominazione di W3 Roma Team, da questa stagione il progetto si è spostato nella città di Maccarese anche se per questa stagione la Prima Squadra ha disputato le gare interne presso l'impianto "San Francesco" di Acilia. In panchina siede il tecnico più giovane dell'Eccellenza Laziale Stefano Manelli che incarna appieno lo spirito del club capitolino, essendo presente dall'inizio del progetto prima da calciatore e da collaboratore tecnico e negli ultimi 4 anni sulla panchina della Prima Squadra.

I numeri

Il W3 Maccarese ha chiuso la regular season al secondo posto nel girone A con 63 punti frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte in 30 partite. 58 sono stati i gol segnati mentre 31 le reti subite. Un risultato inatteso ad inizio stagione ma non arrivato per caso nonostante la giovanissima età media della squadra (24,4 anni), ma frutto della crescita e del lavoro.

I giocatori

La rosa della W3 Maccarese è composta dal giusto mix di elementi esperti e giovani validi. Agli elementi del gruppo storico quali il capitano Filippo Mazzesi ed il difensore Simone Starace sono stati inseriti nel tempo giocatori importanti quali la punta scuola Roma classe 94 Alessio Damiani, il difensore ex Ostia Mare Gianmarco Pieri, tre ex colonne del Team Nuova Florida Daniele Tisei ed i fratelli Mirko e Matteo Troccoli, l'attaccante esterno ex Anagni e Palestrina Luca Di Giovanni ed il play ex Trastevere e settore giovanile del Bologna Francesco Bergamini classe 94.

A dirigere il match tra W3 Maccarese e Sora che si disputerà presso il campo neutro "Angelo Sale" di Ladispoli è stato designato il signor Riccardo Bernardini della sezione di Ciampino.

Quarto anno nella Can di Eccellenza il fischietto ciampinate è una novità assoluta per il Sora che non ha mai diretto in categoria. Vanta, invece, un precedente vittorioso in stagione la W3 Maccarese che nella quattordicesima giornata della regular season superò nettamente l'Astrea (4-0) al "San Francesco" di Acilia.

Completano la terna il Primo Assistente sig.ra Beatrice Neroni della sezione di Ciampino ed il Secondo Assistente Sig. Michele Nappi della sezione di Latina.

Una partita quindi ostica, con il Sora che sa di avere di fronte un nemico scorbutico ma resta pronto e audace, desideroso di ottenere un solo risultato, la vittoria.