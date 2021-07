La rivoluzione in casa Sora Calcio 1907 ha ora un nome: dopo il divorzio con il tecnico Alessio Ciardi, alla guida dei bianconeri per la stagione 2021/2022 arriva ufficialmente Luca Cavallo. Nella scorsa stagione l'allenatore aveva diretto la panchina della Pro Favara, in Eccellenza siciliana, squadra che si trovava nelle primissime posizioni prima dello stop per Covid e della successiva scelta della società di non riprendere le attività a marzo. Nativo di Rossiglione (Ge), 48 anni, Il tecnico ligure è stato un calciatore di primissimo livello, bandiera del Genoa ai tempi del bomber cecoslovacco Skuhravy e quasi 300 partite tra serie A e serie B con le maglie tra le altre di Perugia, Monza, Cagliari, Siena, Pescara, Spal e Ternana, e da tecnico vanta trascorsi nel settore giovanile della Virtus Entella, nel Rivasamba (Eccellenza) e nella seconda divisione greca sulla panchina del Panileiakos.

Tecnico preparato e capace di trasmettere la propria passione e le proprie idee è in possesso della qualifica Uefa A ed ha sempre un occhio di riguardo per i giovani ed è stato responsabile a livello nazionale dell'Udinese Academy. Il neo tecnico bianconero sarà affiancato da uno staff di comprovato valore per la categoria. Il suo collaboratore sarà il fido scudiero Cassio Medeiros di origine brasiliana e che lo segue dopo le esperienze comuni alla Pro Favara e nell'Udinese Academy, confermatissimo il preparatore atletico e sorano doc Carlo Capobianco, mentre il ruolo di preparatore dei portieri sarà ricoperto dal ritorno di Vittorio Mollo già in bianconero in serie D nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015 e con importanti esperienze in piazze come Latina, Fondi e Cassino.

Un segno di rinascita nell'ambiente volsco, preoccupato dopo le recenti vicissitudini. Ma come aveva dichiarato il vice presidente Gianluca Parente, il club avrebbe continuato a seguire quella strada fatta di ambizioni e forte volontà dando presto un volto alla nuova guida tecnica. E mister Cavallo ha subito affidato ai propri canali social emozioni e intenzioni; sul suo profilo Facebook ha lasciato questo post carico di grinta, poi condiviso dalla pagina stessa del Sora Calcio: «Sono fiero e orgoglioso di aver accettato questa sfida. Avevo ricevuto diverse offerte da club di Serie D ma non le ho reputate all'altezza di Sora per storia calcistica e serietà della dirigenza. Voglio ringraziare in primis il presidente, l'avvocato Giovanni Palma e tutto lo staff societario che ha accettato la candidatura suggerita dal mio grande amico, il direttore Francesco Orabona, il quale oltre ad essere una grande persona, è un grande competente tanto da poterlo annoverare senza ombra di dubbio trai migliori direttori del panorama calcistico con cui ho collaborato. Chi mi conosce sa che non sono di molte parole, ne userò qualcuna per ringraziare la mia vecchia squadra e i favaresi per come mi hanno trattato e voluto bene, altre invece sono rivolte al popolo sorano: non amo promettere sogni ma una cosa devo dirla alla tifoseria bianconera e cioè che la squadra non uscirà dal campo senza sudare la maglia. Sia chiaro!».

Un'affermazione che ha riscosso il successo collettivo dei tanti tifosi accorsi a commentare il post e a dare al nuovo allenatore il loro speciale benvenuto.