La prevenzione è il pilastro fondamentale per una salute dentale ottimale. Dedicare tempo e attenzione alla corretta igiene orale, programmare regolari visite dal dentista e adottare uno stile di vita salutare sono le chiavi per preservare un sorriso luminoso e una bocca in salute a lungo termine. Il dottor Andrei Lucian Stefanescu, esperto in implantologia dentale, con due studi dentistici a Frosinone e a Cassino, risponde a una serie di interrogativi che un dentista si sente porre spesso nel corso della sua carriera, svelando i segreti per un sorriso radioso e duraturo.

Quando ci si rompe un dente, cosa bisogna fare immediatamente prima di andare dal dentista?

«In questi casi agire tempestivamente è fondamentale per preservare il dente e ridurre il rischio di complicazioni. Prima di raggiungere lo studio dentistico, bisogna lavare bene le mani con acqua e sapone. In caso di dolore, si può prendere un analgesico da banco seguendo le istruzioni del prodotto. Se il dente è sporco, bisogna sciacquarlo delicatamente con acqua tiepida, evitando di toccare la radice esposta. Se possibile, bisogna cercare di posizionare delicatamente il dente rotto al suo posto originale nella bocca. Se non si riesce a farlo, si può conservare in una soluzione salina sterile o nel latte, evitando l'uso di acqua del rubinetto.

Bisogna coprire il dente con una garza o un fazzoletto umido per proteggerlo durante il viaggio verso lo studio dentistico e chiamare immediatamente lo studio dentistico per fissare un appuntamento d'urgenza».

Perché è importante sottoporsi a controlli regolari dal dentista?

«I controlli regolari dal dentista sono fondamentali per identificare precocemente problemi dentali, prevenire complicazioni future e mantenere una buona salute orale a lungo termine. Durante le visite, il dentista esaminerà i denti, le gengive e l'intera cavità orale, individuando eventuali segni di carie, gengivite, parodontite o altre patologie. Inoltre, i controlli permettono di effettuare pulizie professionali per rimuovere la placca e il tartaro che non possono essere eliminati con la normale igiene quotidiana. Questa pratica di prevenzione regolare aiuta a evitare interventi dentali più invasivi e costosi in futuro».

Quali sono le cause di gonfiore e sanguinamento gengivale? E come può essere risolto questo problema?

«Il gonfiore e il sanguinamento delle gengive possono essere sintomi di gengivite, una forma lieve di malattia gengivale. Questa condizione è spesso causata da una scarsa igiene orale, che porta all'accumulo di placca batterica lungo la linea gengivale. Per risolvere il problema bisogna migliorare l'igiene orale, lavando i denti almeno due volte al giorno per almeno due minuti, utilizzando un dentifricio con fluoro e filo interdentale per pulire tra i denti. Bisogna, inoltre, eseguire degli sciacqui con un collutorio a base di un antinfiammatorio, consigliato dal dentista, per ridurre il gonfiore e l'infiammazione delle gengive, e fissare un appuntamento dal dentista per una pulizia dentale professionale e un esame delle gengive. Il dentista rimuoverà la placca e il tartaro accumulati e fornirà ulteriori indicazioni sulla cura delle gengive. Se la gengivite non viene trattata, può progredire in una forma più grave di malattia gengivale chiamata parodontite. Pertanto, è importante agire tempestivamente per prevenire ulteriori danni alle gengive e alle strutture di supporto dei denti».

Come si può migliorare l'igiene orale per prevenire carie e problemi dentali?

«Per migliorare l'igiene orale e prevenire problemi dentali bisogna spazzolare i denti almeno due volte al giorno con un dentifricio contenente fluoro, spazzolando sia la superficie dei denti che quella delle gengive, usare il filo interdentale o gli spazzolini interdentali una volta al giorno per pulire gli spazi tra i denti, che lo spazzolino non può raggiungere. È consigliabile, poi, limitare il consumo di cibi e bevande zuccherate, specialmente tra i pasti, poiché lo zucchero è una delle principali cause di carie, rinuncia al fumo e al tabacco, che possono causare problemi dentali e aumentare il rischio di malattie gengivali. Un aiuto per la salute dentale, inoltre, è rappresentato da una dieta equilibrata e ricca di nutrienti come il calcio e la vitamina D. È importante, infine, programmare controlli regolari dal dentista ogni sei mesi per una pulizia professionale e un esame completo della tua bocca. Seguendo questi semplici passaggi, si possono mantenere una bocca sana e un sorriso luminoso per tutta la vita».

Quali sono i segni che potrebbero indicare la necessità di un trattamento di canalizzazione?

«Tra i segni che potrebbero indicare la necessità di un trattamento di canalizzazione (endodonzia) il dolore persistente. Se si prova un dolore acuto o sensibilità estrema a un dente, potrebbe essere necessario un trattamento canalare per rimuovere l'infezione o l'infiammazione all'interno del dente. Rappresentano un altro sintomo le gengive gonfie o sensibili, che possono essere segni di un'infezione. Anche un dente che diventa scuro o decolorato può essere sintomo di danni interni, che potrebbero essere risolti con un trattamento canalare».

Quali sono le opzioni per migliorare l'aspetto del mio sorriso?

«Esistono diverse opzioni per migliorare l'aspetto del sorriso. Per ottenere denti più bianchi e luminosi, puoi optare per un trattamento di sbiancamento professionale, che rimuove le macchie superficiali e dona al sorriso un aspetto più brillante. Le faccette sono sottili gusci in ceramica o composito che vengono posizionati sulla superficie dei denti per migliorarne la forma, la dimensione o il colore. Gli allineatori trasparenti sono dispositivi rimovibili che possono correggere il posizionamento dei denti in modo discreto e confortevole, senza l'utilizzo di apparecchi tradizionali».