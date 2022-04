Controllo nevi e prevenzione. Maggio è il mese nazionale della prevenzione del melanoma. Come ogni anno in campo screening e visite gratuite. Il melanoma è un tumore maligno della pelle che origina dai melanociti, le cellule che producono la melanina. L'incidenza è in continuo aumento negli ultimi decenni e i soggetti a maggior rischio sono quelli con occhi, capelli e pelle chiari, soggetti con molti nei e/o lentiggini, o che abbiano casi in famiglia. L'arma migliore per evitare l'insorgere della neoplasia è la prevenzione e la Asl di Frosinone, nel mese di Maggio, ha organizzato un ricco calendario di giornate dedicate a visite dermatologiche di controllo dei nevi.

Queste le date: 4 maggio screening gratuito dei nevi mediante visita ed esame dermoscopico da parte degli specialisti ambulatoriali della Asl di Frosinone presso il Centro Ulcere Cutanee/ambulatorio di dermatologia oncologica del Distretto B di V.le Mazzini dalle ore 14 alle ore 20. 21 maggio open day visite dermatologiche per controllo nevi presso ambulatorio dermatologia, terzo piano, Palazzina Q via Armando Fabi, Frosinone, dalle ore 9 alle ore 17.

Il 28 maggio screening gratuito dei nevi mediante visita ed esame demoscopico da parte degli specialisti ambulatoriali della Asl di Frosinone presso il Centro Ulcere Cutanee/ambulatorio di dermatologia oncologica del Distretto B di V.le Mazzini dalle ore 9 alle ore 14. Infine il 31 maggio ci sarà l'open day con visite dermatologiche per controllo nevi presso S. Scolastica, Cassino dalle ore 14 alle ore 19.

Come prenotare

Screening e visite sono riservati a chi presenta almeno uno dei seguenti fattori di rischio: Carnagione ed occhi chiari, presenza di oltre 50 nevi e una storia familiare di tumori della pelle. Le prenotazioni per queste quattro giornate saranno aperte a partire dal 19 aprile e fino al 2 maggio, chiamando al numero 0775.8822452, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il calendario prevede non solo screening e visite ma anche importanti momenti di divulgazione e sensibilizzazione: come il "Melanoma Day", organizzato dall'omonima associazione, con il patrocinio della Asl di Frosinone. Il 18 maggio alle ore 15 si terrà un webinar per la presentazione del Percorso integrato condiviso Dermatologia Territoriale-UOC Chirurgia, per la gestione dei tumori maligni della cute e ulcere cutanee.