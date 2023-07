Comune di Torrice in dissesto finanziario: oggi il Consiglio esprimerà il parere sulla delicata questione. Il gruppo di minoranza "Noi per Torrice" di Fabrizio De Santis, Giammarco Florenzani e Valtere Tallini non ha dubbi riguardo le cause del fallimento dell'ente e chiede le dimissioni degli attuali amministratori.

«Il revisore dei conti - esordisce il gruppo - lo ha detto chiaramente: sono due anni che non vengono riscossi e recuperati i tributi e si aumentano le spese. Sono ormai due anni che questa Amministrazione ha smantellato gli uffici comunali e ancora oggi continua a negare l'evidenza, ma basta recarsi al Comune: tutti i nostri concittadini possono toccare con mano la desolazione degli uffici. Sono anni che non vengono redatti i ruoli riguardanti le lampade votive, gli accertamenti Tari e Imu, mentre altri tributi non vengono proprio richiesti e considerati. Sono anni che suggeriamo di curare le entrate, di trovare un'intesa con i tanti dipendenti, segretari comunali e responsabili degli uffici, invece di metterli in fuga. Voi avete fatto sempre l'esatto contrario di quello che vi è stato suggerito e adesso accusate noi. È stato presentato un piano di rientro non corrispondente alla realtà e comunque al quale non è stato mai dato seguito e adesso accusate il passato per le vostre incapacità amministrative. Per l'ennesima volta - attaccano i tre consiglieri - vi ricordiamo che noi non ammistriamo il Comune da ben tre anni e questo è stato il vero problema per il nostro povero paese. Se il nostro Comune avesse continuato ad essere amministrato da noi, questo non sarebbe successo, grazie alla nostra esperienza e professionalità. Del resto basta vedere i servizi dove non avete potuto mettere le mani perchè bloccati da un contratto, come i rifiuti, la pubblica illuminazione e la mensa scolastica, tutti assicurati al cittadino in modo impeccabile. Se veramente tenete al nostro ente, possiamo consigliarvi di fare un passo indietro per dare così spazio a chi ha le competenze e l'esperienza per amministrare il paese. Oggi più che mai - concludono - i torriciani si sono fatti un'opinione chiara sul vostro operato e vi possiamo garantire che nessuno dimenticherà che siete stati i peggiori amministratori di tutta la storia politica del nostro paese».