Mentre il neo-sindaco Piergianni Fiorletta ha preso possesso della macchina amministrativa comunale, commissariata da gennaio scorso, la commissione elettorale dell'ufficio centrale del tribunale di Frosinone continua ad analizzare i referti della sezione 19, dove si sarebbe verificato qualche problema. Lunedì prossimo in municipio sarà effettuata la proclamazione dei consiglieri comunali, dopo quella del primo cittadino Fiorletta, e per quella data la Commissione elettorale dovrebbe avere concluso le operazioni di accertamento degli atti della sezione 19 (forse fin da ieri pomeriggio). Tutto questo, secondo voci di corridoio, potrebbe portare a qualche cambiamento dei più votati e quindi destinati alla composizione del nuovo Consiglio comunale. Intanto, seppure in via ufficiosa, secondo i rappresentanti di alcune liste vicine al sindaco Fiorletta, quando saranno ufficializzati i voti del seggio 19, almeno uno dei rappresentanti di maggioranza eletti potrebbe lasciare il posto al secondo più votato di una determinata lista e quindi potrebbe vedersi scavalcato.

Questa, comunque, è l'attuale composizione della nuova assemblea comunale: la maggioranza avrà undici seggi, mentre l'opposizione cinque. Maggioranza: Alessandro Rea (662) e Federica Mastrangeli (276) (Enea - Energie Nuove); Luca Zaccari (233) (Raddoppiamo l'impegno); Luigi Vittori (558), Federica Fiorletta (346) e Franco Martini (283) (Ferentino nel Cuore); Claudio Pizzotti (686) e Maurizio Berretta (317) (Nuova Ferentino); Giuseppe Virgili (347) (Uniti per Ferentino); Ugo Galassi (309) e Alfredo Bizzarri (110) (Insieme - Fiorletta Sindaco). Opposizione: Alfonso Musa e Angelica Schietroma (candidati sindaco), Antonio Pompeo (628) (Pompeo per Ferentino), Giancarlo Lanzi (196) (Musa Sindaco) e Fabio Magliocchetti (182) (Pd).