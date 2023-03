È partita con il piede giusto a Ferentino l'avventura elettorale dell'alleanza civica che fa riferimento a Piergianni Fiorletta. L'iniziativa "Ferentino 2030" ha avuto successo e appaga gli organizzatori delle varie civiche che fanno parte dell'ampio progetto. L'appuntamento ieri nel ristorante Il Giardino, ha registrato la presenza di tanti cittadini: professionisti, operai, studenti, associazioni, ex amministratori.

Dai tavoli tematici nascerà il programma della coalizione: «scopo primario è la promozione della nostra città, nel rispetto delle esigenze dei cittadini e secondo gli standard di qualità più avanzati» questi gli obiettivi che si pone l'unione civica che si sottoporrà alle elezioni primarie domenica 19 marzo. Settimana prossima ci sarà una conferenza per l'annuncio delle primarie i cui candidati saranno Piergianni Fiorletta e Claudio Pizzotti e forse un terzo aspirante. Chi uscirà vincente, per volere dei cittadini votanti, sarà il candidato sindaco della coalizione civica cara, tra gli altri, all'ex vicesindaco Luigi Vittori.

Torniamo a "Ferentino 2030". I tavoli a tema erano così suddivisi: lavori pubblici, viabilità e mobilità; cultura, turismo, sport e scuola; commercio, industria, agricoltura, artigianato; centro storico, patrimonio storico, beni culturali; ambiente e verde; servizi alla persona, associazionismo, terzo settore, politiche giovanili, politiche d'inclusione, anziani; urbanistica, decoro urbano; sanità e salute. In ogni postazione tra i vari partecipanti c'era un coordinatore che ha preso nota dei suggerimenti e delle criticità per la città.

Le relazioni acquisite saranno analizzate per la stesura del programma elettorale. «Ferentino 2030, fabbrica di idee. In modo che con il contributo di tutti ogni tema e argomento amministrativo sia sviluppato. Dalla sintesi dei tavoli tematici nascerà il nostro programma elettorale. Abbiamo deciso di scegliere prima il programma e poi il candidato sindaco, passando per le primarie».