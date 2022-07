Giornata interlocutoria ieri nel giro di consultazioni da parte del sindaco Riccardo Mastrangeli per la formazione della giunta. Il primo cittadino, come da programma, ha incontrato la rappresentanza di Fratelli d'Italia. Un colloquio molto franco e sereno in cui si è parlato principalmente di metodo. È stato, tuttavia, l'unico incontro della giornata rispetto a quelli previsti, dal momento che il primo cittadino ha dovuto disdire gli altri impegni in quanto è stato colpito da un lutto per la morte di una parente molto stretta. Una circostanza che, ovviamente, ha fatto saltare l'agenda.

In ogni caso, la strada sembra essere segnata e tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima potrebbe esserci l'ufficializzazione del nuovo esecutivo. I nodi da sciogliere, comunque, non mancano. Le caselle a disposizione sono 10: 9 assessorati e la presidenza del consiglio comunale.

Il possibile assetto della giunta è questo: 2 assessorati alla Lista Ottaviani, 2 a Fratelli d'Italia, 1 alla Lista Mastrangeli, 1 alla Lista per Frosinone, 1 alla Lega, 1 a Forza Italia, 1 a Frosinone Capoluogo. Mentre per la presidenza del consiglio comunale in questo momento appare in vantaggio Massimiliano Tagliaferri, della Lista Ottaviani. La civica dell'ex sindaco (5 consiglieri) così avrebbe tre caselle. Appare destinata a tramontare sul nascere la possibilità di un allargamento della maggioranza in direzione dell'area di Mauro Vicano, con conseguente nomina nell'esecutivo di Alessandra Sardellitti.

Ma procediamo con ordine. Dalla presidenza del consiglio comunale: la rivendicano sia Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) sia Adriano Piacentini (Forza Italia). Quest'ultimo facendo riferimento ad un accordo raggiunto con Mastrangeli alla vigilia delle primarie. In queste ore il favorito sembra essere Massimiliano Tagliaferri. A Piacentini verrebbe proposto un assessorato con una maxi delega: bilancio, finanze, affari generali e personale. Si vedrà quali saranno le valutazioni del diretto interessato ma anche del coordinatore regionale, senatore Claudio Fazzone.

Per quanto riguarda invece la delega di vicesindaco, la rivendicano sia Fabio Tagliaferri (Fratelli d'Italia) sia Antonio Scaccia (Lista per Frosinone). Fratelli d'Italia ha eletto 4 consiglieri, la Lista per Frosinone 3. Il punto è questo. A FdI potrebbero andare o 2 assessorati senza vicesindaco oppure 1 assessorato più la delega di vicesindaco. Le prossime ore saranno decisive.