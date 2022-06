Continua lo scrutinio per il ballottaggio che vede in corsa per la fascia tricolore Riccardo Mastrangeli (centrodestra) e Domenico Marzi (centrosinistra). L'affluenza alle urne, aggiornata alle 19, è del 36,23%, per un totale di 13.351 votanti su 36.849 elettori.

Il 12 giugno, per il primo turno della consultazione, alla stessa ora l'affluenza era del 47,21%. Si registra, quindi, un calo quindi di quasi undici punti percentuali. Alla chiusura dei seggi si era arrivati al 66,84%. I due candidati sono giunti al secondo turno con il 49,26% voti per Mastrangeli e il 39,13% per Marzi.

Ballottaggio, i primi dati sull'affluenza alle urne a Frosinone 7 ore fa Sono 7.076 gli elettori che si sono recati ai seggi questa mattina per l'elezione al ballottaggio del nuovo sindaco di Frosinone. 36.849 gli aventi diritto al voto. Come riportato sul portale "Eligendo", nel sito istituzionale del Ministero dell'Interno, l'affluenza alle urne alle ore 12 è, dunque, al 19,2%. Alla stessa ora, al primo turno, si era recato a votare il 21,54% degli elettori.