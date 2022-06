Sonia Sirizzotti, avvocato con una lunga esperienza nel diritto di famiglia, collabora da anni con associazioni per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. Attiva nel mondo del volontariato, realizza azioni di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche di genere. Prova nel suo piccolo a rendere migliore la città in cui vive da venticinque anni. Vicepresidente di Ail Frosinone, è alla seconda tornata elettorale, ancora una volta nella lista di Ottaviani, questa volta a sostegno di Riccardo Mastrangeli sindaco.