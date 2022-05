Cinque candidati a sindaco, 19 liste e 582 aspiranti consiglieri comunali. Nel 2017 i candidati a sindaco erano sei (uno in più), le liste 18 (una in meno), gli aspiranti consiglieri 566 (16 in meno). Questi i grandi numeri della tornata elettorale e il confronto con la volta scorsa. Ma nel 2012, dieci anni fa, per la fascia tricolore concorrevano in 8, le liste erano 25 e i candidati al consiglio comunale 731.

Gli elettori (ma il dato è provvisorio perché le liste sono in fase di revisione e si attende il dato dei quindici giorni antecedenti al voto) sono 37.278: 17.680 uomini e 19.598 donne. Cinque anni fa gli aventi diritto al voto erano 37.790, vale a dire 512 in più. Nel 2017 alle urne andarono in 27.390, il 72,48%. Nel 2012 gli elettori del capoluogo erano 39.109: 1.831 in più rispetto al dato attuale. Un numero assai indicativo per la verità. Tra i cinque candidati a sindaco nessuna donna.

La volta precedente, su sei, una sola: Giuseppina Bonaviri. Al consiglio comunale concorrono 258 donne su 582 candidati, il 44,3%. Percentuale maggiore con riferimento al 2017, quando la rappresentanza femminile era del 37,98% (215 su 566). Uno sguardo alla composizione della coalizioni. Riccardo Mastrangeli (centrodestra) ha l'appoggio di 7 liste: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista Mastrangeli, Lista Ottaviani, Lista per Frosinone, Frosinone Capoluogo. I candidati al consiglio comunale sono 224 (103 donne).





Domenico Marzi guida il centrosinistra del Campo Largo, formato da 7 liste: Partito Democratico, Lista Marzi, Lista Marini, Polo Civico, Frosinone in Comune, Piattaforma Civica, Movimento Cinque Stelle. I candidati al consiglio comunale sono 212 (99 donne). C'è poi la coalizione di Mauro Vicano, formata da 3 liste: Azione, Vicano Sindaco e "Udc-Autonomi e partite Iva-Progetto Lazio". In tutto 87 candidati al consiglio comunale (32 donne). Quindi il Nuovo Centrosinistra, che candida a sindaco Vincenzo Iacovissi. Una lista, quella del Partito Socialista Italiano, nella quale ci sono pure candidati di Più Europa, Il Cambiamento e della civica di Pier Paolo Segneri. I candidati al consiglio comunale sono 32 (12 le donne).

Candidato a sindaco pure Giuseppe Cosimato. Con l'appoggio della lista civica Cosimato Sindaco: 27 in corsa per il consiglio comunale (12 donne). I posti da consigliere comunale sono 32, che è esattamente il numero massimo dei candidati che possono essere inseriti nelle liste. Essendo 582 gli aspiranti consiglieri, vuol dire che soltanto il 5,49% riuscirà a centrare l'obiettivo. In 550 non ce la faranno. Adesso, nei prossimi ventotto giorni, sarà soltanto campagna elettorale. Nelle ultime due occasioni ha vinto il centrodestra. In entrambi i casi con Nicola Ottaviani, che però non poteva concorrere per la terza volta da sindaco. La coalizione comunque insegue il tris con Riccardo Mastrangeli. In passato tre vittorie consecutive sono state centrate dal centrosinistra. Che adesso però si trova nella condizione di cercare di invertire il trend.