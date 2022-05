La prima lista presentata è stata la civica di Domenico Marzi. Il coordinatore della quale, Carmine Tucci, ha bruciato tutti sul tempo ieri mattina. Poi è stata la volta del Psi del candidato sindaco Vincenzo Iacovissi. La coalizione è quella del Nuovo Centrosinistra, che comprende pure Il Cambiamento, Più Europa e lista civica di Pierpaolo Segneri (nell'edizione di venerdì 13 maggio abbiamo pubblicato tutti i nomi dei candidati al consiglio comunale). Quindi Azione di Carlo Calenda, che sostiene la candidatura a sindaco di Mauro Vicano. Capolista Alessandra Sardellitti. Poi sempre ieri hanno depositato la lista dei candidati al consiglio comunale pure il Partito Democratico, il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli, Frosinone in Comune di Stefano Pizzutelli e la Piattaforma Civica di Luigi Vacana. In totale quindi 7 liste. Per tutte le altre ci sarà tempo stamattina, dalle 8 alle 12.

Per quanto riguarda il centrosinistra del Campo Largo di Domenico Marzi, all'appello mancano la Lista Marini e il Movimento Cinque Stelle. Il centrodestra si presenterà alle ore 9, con tutte le 7 liste schierate con Riccardo Mastrangeli: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista Ottaviani, Lista Mastrangeli, Lista per Frosinone, Frosinone Capoluogo. Sempre per stamattina è attesa la presentazione delle due civiche posizionate con Mauro Vicamo: la Lista Vicano Sindaco e quella che racchiude Udc, Autonomi e Partite Iva e Progetto Lazio. Quindi l'altro candidato sindaco, l'avvocato Giuseppe Cosimato, ex consigliere comunale di An. Con lui una o due civiche. Una delle quali è Cosimato Sindaco. L'altra Frosinone al Centro. Forza Italia A guidare la lista degli "azzurri" sarà naturalmente Adriano Piacentini, presidente del consiglio comunale di Frosinone e fra i tre coordinatori provinciali del partito. Poi l'assessore Cinzia Fabrizi.

Quindi tutti gli altri candidati: Adolfo Alonzi, Laura Arduini, Mario Bechelli, Evangelista Bracaglia, Maurizio Capani, Roberto Capobianco, Salvatore Celli, Adele Cicuzza, Federica Cioffi, Ludovica Colasanti, Alessio Crecco, Chiara Crecco, Cadia Di Gianfilippo, Massimiliano Di Lorenzo, Michelle Guglielmino, Teresa Improta, Federica Leo Bruni, Lucia Malatesta, Fabio Martinelli, Graziano Marzella, Carlo Paniccia, Francesco Pallotta,Maria Vittoria Pavia, Romina Sarandrea, Maurizio Scaccia, Giuseppe Scaccia, Francesca Angela Simone, Teresa Spaziani, Elisa Tramontano, Virna Zetilla. Nei giorni scorsi avevamo pubblicato i nomi dei candidati delle altre sei liste che appoggiano la candidatura a sindaco di Riccardo Mastrangeli. Il quadro del centrodestra è quindi definito completamente.

Lista Marini

Nel centrosinistra che appoggia Domenico Marzi c'è anche la lista civica che fa riferimento all'ex sindaco Michele Marini. Ecco i candidati: Italia Antinori, Antonio Antonucci, Anthony Arduini, Benedetta Arduini, Alessandro Azzelino, Maria Grazia Baldanzi, Paolo Basile, Alessandro Carfagna, Debora Ceccarelli, Anna Maria Ceccarelli, Alessandra D'Anzelmo, Roberta Di Mauro, Luigi Di Ruzza, Maria Cristina Donati, Federica Ferrante, Gianluca Ianni, Francesco Marilli, Marco Minotti, Giada Minotti, Milena Moriconi, Lucia Petrosino, Davide Piccoli, Bruno Pullo, Francesca Quadrini, Silvia Ragusa, Francesco Rotondi, Giuseppe Scarsella, Giulia Trisbalto, Andrea Turriziani, Antonio Viglione, Giorgia Viti.

La nota della Lega

Il sindaco Nicola Ottaviani e il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli rilevano: «La Lega si presenta alle elezioni comunali di Frosinone con una lista di donne e uomini altamente competitiva e di spessore, in grado di fornire un contributo determinante per portare alla guida della città il candidato sindaco del centrodestra Riccardo Mastrangeli, in coerenza ed in continuità con l'ottima amministrazione svolta in questi 10 anni dal sindaco Ottaviani, che ha consentito al capoluogo una importante e significativa crescita, sia in termini infrastrutturali, che sociali e culturali. A tutti i candidati della Lega, che saranno impegnati nella campagna elettorale, va rivolto un caloroso ringraziamento, sia per aver sposato il progetto politico amministrativo del partito, sia per l'importante contributo di idee e di consenso che forniranno all'intera coalizione.

La lista è composta da tutte individualità, di competenza, esperienza, capacità che insieme costituiscono una squadra vincente e che alla fine risulterà certamente performante ed in grado di intercettare i bisogni ed i desiderata dei cittadini per l'ulteriore sviluppo del capoluogo. Un ringraziamento particolare va rivolto al capogruppo uscente della Lega Danilo Magliocchetti, il quale assume il nuovo ruolo di coordinatore della lista, mettendo a disposizione di tutti i candidati l'importante e pluridecennale esperienza amministrativa maturata in consiglio comunale a Frosinone».