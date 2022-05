Si fa sempre più incandescente il clima elettorale a Piedimonte San Germano. Dal coro si leva una voce, è quella dei candidati al consiglio Alessandro Vincitorio e Giorgio Maiuccaro, in campo a supporto del candidato alla fascia Mario Riccardi. E i due candidati tornano proprio sulle questioni giudiziarie che hanno tenuto banco negli ultimi giorni e lo fanno attraverso i social.

«Quale assoluzione? Assoluzione? Per cosa? Per quale reato? Davvero non vi siete posti la domanda che un cittadino leggendo si sarebbe chiesto: assolti per cosa? - si legge nel post - Sindaco Gioacchino Ferdinandi, vice sindaco Leonardo Capuano, è il momento di fare chiarezza. Vi vogliamo ricordare che il 03.07.2019 il Gip ha emesso tramite una ordinanza restrizioni cautelari, al sindaco Ferdinandi il divieto di dimora e al suo vice Leonardo Capuano gli arresti domiciliari, per presunto voto di scambio. Solo per non dimenticare il processo si svolgerà a fine mese. Sindaco, se per questa assoluzione, come si evince dal suo post, si è rivolto al santuario della Madonna di Canneto per il processo di fine mese a quale santo si aggrapperà?» «Sindaco - proseguono nella nota Vincitorio e Maiuccaro - oggi ha superato se stesso e lo diciamo da giorni che sta cercando di annebbiare la vista e le idee ai nostri concittadini, tutto ci saremo aspettati ma che lei menzionasse suo figlio e sua moglie dimostra una mancanza di stile. È vero poteva benissimo rialzarsi e continuare il percorso a testa alta soltanto se avesse esercitato quell'atto di moralità politica, ovvero dimettersi, per affrontare il processo di fine mese a testa alta».

E poi un affondo anche su Capuano: «Vice sindaco, vi ricordiamo che il vero processo inizia a fine mese e di quello vi dovete preoccupare. Nei prossimi giorni - concludono i due candidati della squadra di Riccardi - presenteremo a tutta la cittadinanza un documento».