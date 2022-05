«Decoro urbano, cura del verde pubblico, pulizia, ordine e manutenzione ordinaria: il futuro di Frosinone quale città europea passa anche, e forse soprattutto, attraverso una puntuale attenzione nei confronti di questi settori della vita cittadina». Così Mauro Vicano, parlando della sua idea di capoluogo. «Ambiti che negli anni - prosegue Vicano - basta guardarsi intorno per rendersene conto, sono stati a dir poco trascurati ma che invece, se posti al centro dell'attività amministrativa come noi vogliamo fare, avrebbero il valore di una grande opera pubblica.

La richiesta di maggiore considerazione di tali branche amministrative è palpabile nella popolazione che ogni giorno, sui social come sulle testate giornalistiche, al bar come nelle strade, solleva problematiche legate ad incuria, abbandono, mancanza dell'indispensabile manutenzione ordinaria, sporcizia, verde pubblico dimenticato, caos, disordine e, purtroppo, tanto altro ancora.Una situazione imbarazzante nel 2022 per una città che dovrebbe essere punto di riferimento dell'intera provincia e che dovrebbe puntare a svolgere il ruolo di vero Capoluogo e, ancora di più, ad avere il volto di una Città Europea moderna, ordinata, efficiente, curata, con un elevato indice di qualità della vita.

Invece, ormai da anni, assistiamo ad uno spettacolo non adeguato: erba incolta ovunque, perdite idriche piccole e grandi, rifiuti dappertutto, cestini traboccanti di immondizia, verde pubblico incolto, spazi per grandi e piccoli lasciati a marcire nell'incuria. E l'elenco sarebbe ancora molto lungo, come ben sanno i cittadini». «Quella che oggi abbiamo sotto gli occhi, frutto di anni ed anni di cattiva amministrazione, è una Frosinone brutta, disordinata, sporca e indecorosa. Quella che invece vogliamo costruire noi è una Città Europea dove la pulizia, il decoro, l'ordine, l'attenzione per le piccole come per le grandi cose siano oggetto di una costante ed attenta azione amministrativa» conclude Vicano.