Poche settimane ormai al termine della consiliatura e la situazione dei gruppi in aula fa capire chiaramente i cambiamenti avvenuti in cinque anni.

Il fattore Gruppo Misto

È il gruppo consiliare più numeroso: attualmente conta 7 esponenti. Si tratta di Carlo Gagliardi, Vittorio Vitali, Thaira Mangiapelo, Alessandra Sardellitti, Sara Bruni, Maria Rosaria Rotondi e Domenico Fagiolo. Rappresentanti di aree politiche molto diverse. Carlo Gagliardi cinque anni fa venne eletto in Cuori Italiani, nel centrodestra. Anche stavolta starà nella civica di Carmine Tucci, che però con ogni probabilità sarà posizionata nel centrosinistra, in appoggio a Domenico Marzi. Pure Vittorio Vitali (Articolo Uno) con Marzi: nel 2017 venne eletto nella lista di Fabrizio Cristofari. Alessandra Sardellitti la volta scorsa entrò in Consiglio nella lista del Pd. Adesso è l'elemento di punta di Azione di Carlo Calenda, che sosterrà la candidatura a sindaco di Mauro Vicano. Sara Bruni nel 2017 fu eletta in Frosinone Capoluogo, nel centrodestra. Poi l'adesione alla Lega, partito dal quale è uscita. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe candidarsi ancora al consiglio comunale, nella lista del Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli, che farà parte del Campo Largo di Domenico Marzi. Negli ultimi giorni hanno annunciato il passaggio nel Gruppo Misto i due ex consiglieri di Fratelli d'Italia, Maria Rosaria Rotondi e Domenico Fagiolo. Nel 2017 la prima venne eletta nella Lista Ottaviani, il secondo faceva parte della civica Forza Frosinone. Stavolta entrambi saranno candidati in consiglio comunale nella lista di Frosinone Capoluogo. A sostegno quindi di Riccardo Mastrangeli, candidato sindaco del centrodestra. Del Gruppo Misto fa parte altresì Thaira Mangiapelo, nel 2017 nella lista di Forza Italia. Il fatto che il Misto negli anni sia cresciuto fino al punto di essere il gruppo più numeroso in aula testimonia come in tanti siano usciti dalle liste nelle quali erano stati eletti. Un segno di difficoltà dei partiti ma anche delle civiche.

L'assetto della maggioranza

La Lista Ottaviani aveva eletto 5 consiglieri nel 2017. Adesso ne conta 2: Giovambattista Mansueto e Achille Campoli. Forza Italia portò in aula 4 consiglieri. Ora ne ha 2: Adriano Piacentini (che guiderà ancora la lista degli "azzurri") e Riccardo Masecchia. Fratelli d'Italia chiude la consiliatura con 3 consiglieri comunali: Marco Ferrara, Sergio Crescenzi (tutti e due provenienti dalla Lista per Frosinone) e Christian Bellincampi, che nel 2017 fu il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle. Cinque anni fa il consigliere eletto fu Marco Ferrara, poi uscito e quindi rientrato. Il Polo Civico la volta scorsa riuscì ad eleggere 4 consiglieri. Lo stesso numero che ha adesso. La formazione di Gianfranco Pizzutelli farà parte però del Campo Largo di Marzi. Nella lista ci saranno sicuramente Debora Patrizi e Claudio Caparrelli. Non Igino Guglielmi. E neppure Francesco Trina (cinque anni fa eletto in Alternativa Popolare), coordinatore della Lista Marini, che appoggia Domenico Marzi. Sempre nel 2017 la Lista per Frosinone elesse 2 consiglieri. Lo stesso numero che ha ora, ma era arrivata a 4. Sergio Verrelli e Corrado Renzi (la volta scorsa nel Polo Civico) saranno ancora in corsa per il consiglio comunale. Alle elezioni di cinque anni fa la Lega non presentò una lista. Chiude la consiliatura con 3 esponenti: Danilo Magliocchetti (nel 2017 eletto in Forza Italia), Gianpiero Fabrizi, Andrea Campioni (tutti e due nella Lista Ottaviani cinque anni fa).

Lo scenario delle opposizioni

Nel 2017 il Pd portò in Consiglio 4 rappresentanti. Chiude con 3: Fabrizio Cristofari, Angelo Pizzutelli, Norberto Venturi. Saranno tutti nella lista del Partito Democratico. Cinque anni fa la civica di Cristofari elesse 3 consiglieri. Adesso c'è Vincenzo Savo, che sarà in campo con il Pd. I Socialisti Riformisti nel 2017 elessero 2 consiglieri. Stesso numero adesso. E naturalmente sia Massimo Calicchia che Gerardina Morelli faranno parte della lista a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Iacovissi. La volta scorsa Stefano Pizzutelli si candidò a sindaco con la lista Frosinone in Comune. Stavolta la civica sarà nel Campo Largo a sostegno di Domenico Marzi. In aula consiliare c'è il gruppo Frosinone Indipendente, del quale fanno parte Fabiana Scasseddu (nel 2017 eletta nella civica di Cristofari) e Marco Mastronardi (cinque anni fa consigliere pentastellato). A proposito del Movimento Cinque Stelle: chiude la consiliatura senza esponenti nel gruppo, visto che sia Christian Bellincampi che Marco Mastronardi sono andati via.