Un lungo faccia a faccia nel primo pomeriggio di giovedì tra Gianfranco Pizzutelli, presidente del Polo Civico, e Carmine Tucci, leader della lista nella quale c'è pure il consigliere comunale Carlo Gagliardi. Due movimenti politici che in questi anni sono stati nella coalizione di centrodestra che ha sostenuto la giunta guidata da Nicola Ottaviani. Entrambi erano stati presi in considerazione da Francesco De Angelis come pedine fondamentali del cosiddetto Campo Largo.

Non solo: si è molto parlato anche dell'effetto trasversale, cioè della capacità di poter portare nel centrosinistra voti provenienti dal centrodestra.

Tutto era stato pensato per la candidatura a sindaco di Mauro Vicano. Poi però è andata diversamente e adesso l'uomo chiamato a guidare la coalizione è Domenico Marzi. Sia il Polo Civico che la lista di Tucci e Gagliardi hanno problemi perché il quadro è cambiato rapidamente e più di una volta.

Dalle indiscrezioni che filtrano Gianfranco Pizzutelli e Carmine Tucci stanno ragionando su un possibile piano "b". Vale a dire sull'opzione di presentare un loro candidato sindaco. I nomi non mancano, a cominciare dal consigliere comunale e responsabile politico cittadino del Polo Civico, Debora Patrizi. Ma anche Carmine Tucci e Carlo Gagliardi sono nomi che stanno girando non poco.

Poco più di una settimana fa le due liste hanno partecipato ad un incontro promosso da Mauro Vicano, intenzionato ad andare avanti con la candidatura a sindaco. In ogni caso e comunque alla guida di una coalizione civica. Ma contemporaneamente c'è pure il pressing del Partito Democratico, che vuole capire quali saranno i reali confini del Campo Largo. Ecco allora che una terza soluzione, con una propria candidatura a sindaco, potrebbe rappresentare uno scenario di tipo diverso. Tra oggi e domani i Democrat si aspettano delle risposte da parte di diverse liste. Oltre al Polo Civico e a quella di Carlo Gagliardi e Carmine Tucci, ci sono pure Italia Viva e la Piattaforma Civica di Luigi Vacana.