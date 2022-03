È importante lavorare in sinergia per il bene del territorio. Un modus operandi suggellato nell'incontro tra il sindaco Luca Di Stefano e il presidente del Consorzio industriale del Lazio Francesco De Angelis durante la recente visita di quest'ultimo in città. Un confronto da cui è emersa la profonda volontà di muoversi in sinergia per favorire la crescita del territorio sotto diversi aspetti.

L'amministrazione comunale di Sora, nelle persone del sindaco Luca Di Stefano e dei consiglieri Maria Paola D'Orazio, Salvatore Lombardi e Alessandro Mosticone, ringrazia pubblicamente il presidente Francesco De Angelis e l'intero consiglio di amministrazione del Consorzio industriale del Lazio per l'attenzione che hanno dimostrato per il territorio sorano.

"Siamo d'accordo con la linea scelta dagli amministratori del Consorzio industriale del Lazio che, d'intesa con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, hanno incentrato la ripartenza economica e sociale post Covid sul concetto di bellezza scrivono in una nota congiunta Di Stefano, D'Orazio, Lombardi e Mosticone La ricerca del bello può essere uno strumento di crescita e rinascita dei nostri territori.

Ecco allora che la ‘Fabbrica del bello' vuole costruire proprio questa rinascita, con il completamento delle infrastrutture, la messa in sicurezza ed il decoro paesaggistico".