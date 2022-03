Per la quarta volta nella sua vita politica Domenico Marzi sarà candidato a sindaco. Dopo dieci anni (nel 2012 concorse l'ultima volta per l'Italia dei Valori non arrivando, superato di un soffio dal dem Michele Marini, al ballottaggio contro Nicola Ottaviani) proverà a diventare primo cittadino sotto la bandiera, questa volta, del Partito Democratico. E ieri sera, nella sala riunioni dell'Hotel "Memmina" è avvenuta l'acclamazione coram populo da parte dell'assemblea frusinate degli iscritti.

L'introduzione è stata del segretario provinciale del partito Luca Fantini che ha parlato di «giornate intense impostate sul confronto e sulla condivisione con il gruppo dirigente, gli iscritti. Ci sono state anche difficoltà, è innegabile, ma quando è in gioco il futuro della città di Frosinone credo sia naturale un livello di analisi elevato. Ci sono finalmente le basi per lavorare alla vittoria delle elezioni. Costruiremo un programma elettorale con e per i cittadini. L'unità del Partito democratico sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi».