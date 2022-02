Dopo aver detto "no" al Partito democratico e alla sua nascente coalizione all'insegna del cosiddetto campo largo, il consigliere comunale di opposizione Fernando Fioramonti (Cittatrepuntozero) stringe un accordo con il gruppo politico "Coraggio delle idee" con a capo Serenella Poggi, iniziando una «collaborazione fattiva ed operativa» in vista delle elezioni amministrative del 2023. «In particolare - spiegano Fioramonti e Poggi - tale attività condivisa si concentrerà su alcune questioni di chiaro interesse e forte impatto per i concittadini: la nostra intenzione è, da una parte, tutelare il settore economico-produttivo e, nel contempo, favorire il rilancio turistico e culturale della città, perseguendo obiettivi comuni nell'ottica di garantire una reale alternativa.

Il punto di partenza - aggiungono - è la decisa consapevolezza che solo un progetto comune e partecipato può rappresentare un deciso cambiamento nell'azione politica di questa città. Vogliamo, inoltre, ricercare costantemente il confronto e la collaborazione degli anagnini, perché è da coloro i quali vivono tutti i giorni la città che bisogna saper raccogliere esigenze, bisogni ed istanze, al fine di ideare insieme soluzioni innovative».

Escluso che la collaborazione tra i due gruppi politici possa essere sufficiente a creare un movimento "pesante" politicamente, a fronte dei blocchi che si stanno formando nel centrodestra e nel centrosinistra.

Ed infatti Fioramonti e Poggi spiegano che i loro gruppi «si dichiarano aperti ad un confronto esteso a tutte le forze politiche che ne condividano i medesimi valori sostanziali e abbiano la reale volontà di trovare punti di convergenza programmatica». Ancora una tessera del puzzle che si sta man mano sviluppando per l'importante appuntamento elettorale del prossimo anno. Al momento, hanno scoperto le loro carte la Lega, confederata con le liste civiche di maggioranza (tranne Cuori anagnini) e il Pd che ha trovato un accordo con altre liste civiche e movimenti.