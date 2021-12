Soddisfatto il sindaco Luca Di Stefano di questi primi mesi di mandato. Il primo cittadino, il più giovane della storia del Comune di Sora, utilizza molto i social per arrivare ai suoi concittadini e ha una comunicazione smart e dallo scorso martedì ha fissato il giorno di ricevimento nella casa comunale.

Si dice impegnato, insieme alla sua squadra, per una Sora più pulita, più vicina alle esigenze della popolazione, addobbata a festa per il Natale e durante l'ultimo consiglio comunale ha preso, da sindaco, l'impegno con i cittadini nel lavorare sodo con la sua squadra per centrare l'obiettivo.

«Tra i temi più importanti del nostro programma elettorale c'è sicuramente l'idea di Sora 2030, andando a mappare sull'efficienza, sugli investimenti per riuscire a chiudere un ciclo virtuoso per il Comune. Abbiamo utilizzato delle aree tematiche per incentrare il nostro programma elettorale. Abbiamo suddiviso le aree sui primi cento giorni, su obiettivi a medio termine, 2/ 3 anni, e quelli a lungo termine dai 5 e 10 anni».

Di Stefano ha poi fatto un focus su questo primo scorcio di consiliatura. «Per noi è un vanto riuscire a coprire quasi tutti i punti dei primi cento giorni in questi primi mesi. Abbiamo sviluppato "Sora città del Natale", "Sora città pulita", "Sora città digitalizzata" perché per la prima volta, nella nostra città, c'è un assessore al ramo, e poi "Sora città sicura" e " Sora a tutela degli animali"».

Di Stefano poi ha elencato altri punti da centrare nel suo percorso amministrativo come il progetto di "Sora smart city". «Sora città intelligente e connessa, con anche una riqualificazione del centro storico e non solo, attenzione anche al quartiere di Pontrinio, e poi impianti per sport. E poi abbiamo l'area tematica "dell'ambiente", con la divisione societaria tra Ambiente surl e farmacia comunale. E tante altre iniziative per la tutela del verde pubblico e del decoro cittadino. Istituzione consiglio comunale dei ragazzi, miglioramento della biblioteca comunale, riqualificazione Lungoliri Rosati e Matteucci». Il sindaco ha continuato puntando l'attenzione su sanità, sport, scuola e disabilità anticipando di realizzare un monumento in ricordo delle vittime del covid-19.