Giuramento del sindaco Luca Di Stefano. È avvenuto questo pomeriggio in una gremita sala consiliare durante il primo consiglio comunale. Fumata nera in merito all'elezione del presidente del consiglio.

La consigliera Manuela Cerqua non ha raggiunto la maggioranza dei voti per ricoprire l'incarico, mentre il consigliere Fausto Baratta ha pubblicamente chiesto di non esser votato per far fede alle sue parole in campagna elettorale che l'hanno sempre visto dar spazio ai giovani.

E così tutto rimandato al prossimo consiglio comunale. In questa seduta a regolare i lavori il consigliere Lino Caschera.