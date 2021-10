Luca Di Stefano è il nuovo sindaco di Sora. Confermato il vantaggio del primo turno sulla sfidante Eugenia Tersigni che ha già fatto gli auguri a quello che si appresta a diventare il nuovo primo cittadino della città.

Manca ancora l'ufficialità, poiché lo spoglio è in corso ma i numeri parlano chiaro e l'andamento è stato costante sin dall'inizio. I cittadini hanno scelto di dare fiducia al più giovane tra i candidati scesi in campo in questa tornata elettorale.

Di Stefano era stato il più votato già al primo turno con il 37,44% dei voti, ora la conferma. Con il suo slogan "L'inizio di una nuova era" si era presentato agli elettori puntando tutto sul cambiamento, sulla voglia di proporre alla città un'amministrazione giovane e dinamica. Una linea oggi risultata vincente.

Luca Di Stefano sarà alla guida della città per i prossimi cinque anni. Ed ha già un primo record, quello di essere stato eletto sindaco a 31 anni. «Sono la persona giusta al posto giusto – aveva dichiarato sulle pagine del nostro quotidiano alla vigilia del voto - Ho messo insieme una squadra competente, giovane, dinamica. Sarò il sindaco di tutti, umile, rispettoso, inclusivo. Darò ascolto ai cittadini e starò in mezzo alla gente».

Tanti gli impegni presi in questi mesi di campagna elettorale con i cittadini, ora al neo sindaco non resta che mettersi al lavoro per rispettarli. Ma non prima di aver festeggiato, con la sua squadra, la tanto sospirata vittoria. Davanti al suo comitato Di Stefano è stato accolto tra lacrime e fuochi d'artificio. Poi l'abbraccio di suo padre, Enzo, già sindaco di Sora. E l'abbraccio di tutti, sulle note del brano di Jovanotti, per brindare insieme all'"Inizio di una nuova era".

Al di là del dato numerico, Luca Di Stefano ha già ricevuto gli auguri del suo avversario Eugenia Tersigni. "Faremo una sana opposizione", questo il commento della sfidante alla luce del vantaggio numerico con il quale Luca Di Stefano si avvia a diventare il nuovo sindaco di Sora. Sin dall'inizio dello spoglio l'andamento è stato chiaro e costante, con Di Stefano in vantaggio di circa il 20% rispetto alla Tersigni. La nota di Eugenia Tersigni

"Ringrazio gli elettori sorani che hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno dato fiducia. Un progetto pulito, chiaro e trasparente il nostro. Abbiamo detto tanti "no" perché convinti di poter attuare una politica differente, abbiamo creduto che questo avrebbe permesso a Sora di poter essere governata bene. Faccio gli auguri al nuovo sindaco di Sora e a chi andrà a governare questa città. Voglio ringraziare in modo particolare tutti i componenti di questo nostro gruppo che con grande dedizione ha creduto e lavorato per una politica differente. Porteremo avanti questo modo di fare. Faremo una opposizione attenta, sempre nell'interesse della città. Noi non abbiamo accettato la lista della spesa, siamo e rimaniamo differenti". di: RDP