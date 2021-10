Ultimi giorni prima del voto decisivo del ballottaggio, domenica e lunedì prossimi. Una "battaglia" all'ultimo voto tra Luca Di Stefano ed Eugenia Tersigni. Nessun apparentamento ufficiali con gli altri candidati sindaci sconfitti al primo turno e con le rispettive liste: il termine ultimo di domenica per poterlo fare è trascorso inutilmente.

Non vuol dire però che non ci saranno accordi. Federico Altobelli, già candidato sindaco del centrodestra e delegato alle trattative dai partiti della coalizione, non vuole sentir parlare di un "libera tutti". Ribadisce anzi l'unità del centrodestra in vista del ballottaggio: tratta con una sola voce e presto scioglierà la riserva su chi sostenere tra Di Stefano e Tersigni. «Gli incontri sono in corso e i partiti sono uniti nel far fronte comune - dice Altobelli - A breve la scelta definitiva».

In queste ore le coalizioni di Di Stefano e della Tersigni sono mobilitate al massimo. L'ex assessore alla cultura Andrea Petricca sottolinea le qualità di Eugenia Tersigni: «coerenza, tenacia, professionalità e competenza» e analizza il suo voto personale: 250 preferenze, le stesse ottenuto nel 2016. «Cinque anni lontano dalla vita politica e amministrativa sono un lungo periodo in cui tante cose sono cambiate - dice Petricca - Riparto da quei 250 voti che mi hanno riempito il cuore di gioia. Una dimostrazione di stima ed amicizia unica e di grande significato».

Buon risultato elettorale anche per Francesco Monorchio schierato per l'elezione a sindaco di Luca Di Stefano: «Le 267 preferenze che ho ottenuto sono un dato estremamente gratificante, che premia anni e anni di attivismo e militanza politica. Tale risultato è frutto di un lavoro di squadra decennale: per questo ringrazio i miei fratelli di "Rinascita-Spazio Identitario" per il loro sostegno e la militante Giorgia Pascazi che, alla prima esperienza elettorale, ha raccolto 109 preferenze. Sora, votando noi, ha votato giovane. Così come giovane sarà la squadra che affiancherà il nostro candidato sindaco Luca di Stefano - conclude Monorchio - motivato a migliorare la città quanto noi».