Il saluto dei poliziotti ai piccoli scolari. Le forze dell'ordine hanno presidiato i seggi lo scorso fine settimana e gli agenti hanno voluto dedicare un pensiero ai piccoli studenti della scuola "Facchini" che, una volta tornati in aula mercoledì, hanno apprezzato il messaggio sulla libertà e sull'importanza della formazione. Intanto in città la campagna elettorale continua spron battuto con i due candidati alla carica di sindaco, Luca Di Stefano ed Eugenia Tersigni, che si contendono gli ultimi voti in vista del ballottaggio del 17 e 18 ottobre prossimi.

E a pochi giorni dalla chiusura del primo step della campagna elettorale la candidata del M5s tira le somme. «Ci sono ormai i dati definitivi che mi vedono attestata al 5,55%, un dato ben diverso da quel 16,25% che condusse il nostro allora candidato sindaco in opposizione nel 2016 - dice Valeria Di Folco riferendosi al consigliere uscente Fabrizio Pintori - Si è avuta inoltre una percentuale di votanti del 67,11% contro il 69,34% del 2016 che si traduce in una perdita di ulteriori 537 elettori. Una doppia sconfitta dunque per un movimento che fa della partecipazione dei cittadini una delle sue principali bandiere.

Bisognerà certamente riflettere e ripartire per ricostruire quanto perso. Tutto ciò non mi esime comunque dal ringraziare, oltre a tutti i candidati della mia lista che hanno messo faccia e cuore in questo progetto, tutti gli 851 cittadini sorani per i quali il nostro gruppo ha rappresentato una valida alternativa rispetto al solito, e ormai stantio, modo di fare politica. Dichiaro fin da ora, per non creare illusioni in alcuno, che non farò apparentamenti né orienterò i miei voti per il ballottaggio. Concludo facendo un grosso in bocca al lupo alla mia città, nella speranza che finalmente possa ricevere, anche se non da me, quelle cure che tanto le sono mancate».