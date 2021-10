Al voto tra mascherine e igienizzanti. Ieri il via, oggi alle 15 la chiusura e l'attesissimo spoglio delle schede sulle quali i sorani avranno indicato le loro preferenze per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali.

L'appuntamento con le urne era previsto per la scorsa primavera, ma il Covid ha rimandato tutto, anche le elezioni. Così la campagna elettorale s'è allungata a dismisura. Acqua passata ormai.

Tutte le attenzioni sono riposte sui 25 seggi allestiti in città e su cosa uscirà fuori da quelle urne. I candidati sindaci Federico Altobelli, Roberto De Donatis, Valeria Di Folco, Luca Di Stefano ed Eugenia Tersigni hanno votato ieri nelle rispettive sezioni elettorali. Grandi sorrisi e fiducia nei risultati.

Le disposizioni anti Covid-19 hanno imposto misure di contenimento del rischio di contagio ai seggi. Sei di questi, come comunicato nei giorni scorsi dal Comune, sono stati allestiti all'interno dell'area delle "Fiere di Sora". Un'idea che è piaciuta molto a molti elettori che hanno trovato comoda la soluzione, anche se forse più problematica per i parcheggi. Raccogliendo l'invito del Ministero dell'interno, il Comune di Sora ha così individuato una sede alternativa agli edifici scolastici per evitare l'interruzione delle attività didattiche, già fortemente penalizzate dall'emergenza sanitaria in corso. L'individuazione di un padiglione dell'area fieristica, vicina ai seggi trasferiti, è apparsa la più opportuna in quanto facilmente raggiungibile dagli elettori interessati. Grazie all'ampiezza degli spazi, i seggi sono debitamente distanziati e garantiscono il pieno rispetto delle norme anti Covid-19.

In una nota il Comune ha precisato che il padiglione "è stato concesso gratuitamente al Comune dalle Fiere di Sora". I seggi trasferiti sono i seguenti: 8, 9, 10, 11, 22 e 23. Anche in centro ci sono stati dei trasferimenti di seggi perché diverse sono le strutture scolastiche interessate da lavori per la messa in sicurezza: un "valzer di seggi" per tutta la città.

Ieri mattina un po'di agitazione al seggio 6, dove ha votato la candidata sindaco Eugenia Tersigni. Curiosa la polemica sorta sulla foto che la candidata voleva farsi fare per la stampa, come hanno fatto anche gli altri candidati. È stata necessaria una telefonata all'ufficio elettorale per avere l'ok. Controlli in tutti i seggi, con le forze dell'ordine impegnate a verificare che tutto filasse liscio. Oggi, alle 15, la chiusura delle urne e a seguire lo spoglio delle schede. Con l'eventualità del ballottaggio che incombe.