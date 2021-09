La campagna elettorale è ormai agli sgoccioli. Il 3 e 4 ottobre gli elettori sorani saranno chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale e i cinque candidati alla fascia tricolore, con le rispettive coalizioni, sono impegnati senza sosta in quartieri, piazze e parchi a presentare i programmi e le squadre.

Il sindaco uscente Roberto De Donatis chiede il pass per un nuovo mandato. Sabato sera, al cospetto di una platea attenta, all'ombra del "mostro", come viene chiamato in città il complesso abbandonato dell'ex Tomassi, ha nuovamente espresso il desiderio di un confronto pubblico con gli altri candidati sindaci su tante tematiche che riguardano Sora.

E si è detto stanco dei proclami lanciati dai vari palchi; preferirebbe una campagna elettorale in cui sia fornita ai cittadini la possibilità di scegliere tra i diversi programmi, un confronto pubblico tra tutte le compagini in lizza. Intanto De Donatis si concentra sulle opere programmate dalla sua amministrazione: «Il progetto della cittadella della scuola è verità, e lo testimoniano gli atti amministrativi. Qualche candidato sindaco definisce il progetto "favole" e lo fa in modo irrispettoso perché auspica di andare a rivestire un ruolo così importante, quello di sindaco della quarta città della provincia, senza approfondire gli atti depositati in Comune. Deve sapere che l'iter è partito nel 2017, quando mi sono mosso per sfruttare la legge 7 sulla rigenerazione urbana. E questo ci ha permesso di invertire la rotta rispetto al passato».

De Donatis ha ribadito che per il progetto della cittadella della scuola da realizzare nell'ex Tomassi c'è l'interesse di un importante gruppo privato e che l'intervento di bonifica eseguito nei giorni scorsi nell'area testimonia che le cose procedono in quella direzione.

Una campagna elettorale che si accende sul finale.

Impegnati a raccogliere consensi in giro per la città anche gli altri candidati sindaci Federico Altobelli, Valeria Di Folco, Luca Di Stefano ed Eugenia Tersigni.

Intanto sul sito del Comune è stata pubblicato l'elenco aggiornato dei seggi elettorali con alcune variazioni rispetto al passato. L'ufficio elettorale di corso Volsci 1 sarà aperto oltre i consueti orari, anche sabato e domenica prossimi.