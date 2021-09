Per la prossima settimana è stata annunciata, dal M5S, la visita in città dell'ex premier Giuseppe Conte.

«È un vero onore avere il nostro presidente qui a Sora, con il sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, Ilaria Fontana e l'assessore alla transizione ecologica e trasformazione digitale di Stato della Regione Lazio, Roberta Lombardi, per supportare la campagna elettorale della nostra candidata a sindaco, Valeria Di Folco - ha detto il consigliere regionale Loreto Marcelli - Insieme al Movimento 5 Stelle di Sora abbiamo sin da subito visto nella persona di Conte, il nostro presidente, la nostra guida. Per questo, il 24 settembre alle 15, insieme al presidente Conte, parleremo e ascolteremo i cittadini, le loro esigenze e problematiche e daremo loro risposte».

A fare eco a Marcelli la Di Folco. «Come candidata sindaca del M5S sono felice e onorata di poter ricevere nella mia città il presidente Conte».