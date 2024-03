Intorno alle 18 di ieri sera il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Lazio è stato allertato dal Numero Unico di Emergenza per soccorrere due escursionisti dispersi. Si trattava di R.P., nato nel 2001 e originario di Colleferro, e A.B.P., nato nel 2003 e originario di Roma. Grazie alla pronta comunicazione del Nue, sono state fornite al Cnsas le coordinate esatte e il numero di telefono dei dispersi.

Immediatamente attivate le squadre di soccorso, il Cnsas ha verificato le coordinate e ha stabilito il contatto con i due escursionisti. Fortunatamente, entrambi si trovavano in buone condizioni, anche se avevano smarrito il sentiero.

Dopo un'attenta valutazione della situazione, è stato pianificato il percorso ottimale per il recupero, che ha avuto inizio dalla zona di Giuliano di Roma. Alle ore 21:31, i dispersi sono stati localizzati e raggiunti con successo. Il ritorno è avvenuto lungo il percorso individuato, caratterizzato da tratti esposti su sentiero e in parte su terreno accidentato.

Considerata la natura impervia del terreno e le difficoltà lungo il tragitto, è stato necessario effettuare un recupero in cordata per garantire la massima sicurezza durante l'operazione. Alle ore 23:49, i due escursionisti sono stati riaccompagnati in sicurezza a Maenza, concludendo positivamente l'operazione di soccorso. Sul posto sono intervenute anche due squadre dei vigili del Fuoco, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso.