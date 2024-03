Linee di montaggio ferme. Sciopero in questo momento all'interno dello stabilimento di Cassino a poche ore dalla visita della Regione Lazio. "Basta", il grido operaio. "Basta umiliazioni", ribadiscono i sindacati.

Nella giornata di ieri le Rsa di stabilimento di Fim, Fismic, Uilm, Ugl e Aqcf si sono riunite per discutere delle problematiche che "ormai da troppo tempo persistono all'interno della fabbrica", in riferimento a salute, sicurezza e ambiente.

Nello specifico si protesta peri bagni sporchi, per i riscaldamenti e le luci, ben volentieri, spenti

"Lavoratori calpestati e umiliati", ha detto poco fa il segretario provinciale Uilm Gennaro D'Avino.

"Gli operai spontaneamente stanno scioperando con una adesione al cento per cento. Tutte le linee di montaggio sono ferme perché si sono stancati di questo atteggiamento".