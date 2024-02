In occasione della recente inaugurazione post lavori del portico di Betilieno Varo, è stata data notizia di un piccolo ma significativo ritrovamento archeologico. Conficcato tra due pietre, all'interno del canale di scolo che un tempo era parte integrante di un imponente acquedotto, è stato ritrovato un nummo in bronzo, ossia un'antica moneta ascrivibile al periodo compreso tra il III e il IV secolo d. C.

Storicamente, tale moneta era estremamente scomoda da usare, dato che se ne richiedeva un numero elevato anche per piccoli scambi per cui le vere monete in bronzo furono fatte come multipli, ossia del valore di 40, 20, 10 e 5 nummi. Il patrimonio storico-archeologico alatrense ancora oggi regala importanti informazioni e "documenti" del nostro lontano passato.