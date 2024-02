I loculi del cimitero di Frosinone assegnati e non utilizzati saranno requisiti per novanta giorni. A darne comunicazione l'ufficio servizi cimiteriali, afferente all'assessorato all'ambiente coordinato dal vicesindaco Antonio Scaccia. L'ordinanza di requisizione dei loculi da destinare alla tumulazione delle salme, in via temporanea e straordinaria, scaturisce dalla scarsa disponibilità degli stessi.

«Per prevenire disservizi e tutelare l'igiene pubblica e quindi la pubblica e privata incolumità – si legge nella comunicazione del Comune – nelle more dell'avviamento delle procedure di gara per il primo degli interventi di ampliamento del cimitero, con la realizzazione di 540 loculi, è stata predisposta la requisizione temporanea di loculi vuoti, concessi a persone ancora in vita, affinché siano destinati a tumulazioni provvisorie».

L'ufficio servizi cimiteriali sottolinea dunque la necessità della requisizione dei loculi, «al fine di consentire una sistemazione confacente al decoro e al sacro rispetto per i defunti, oltre alla salvaguardia dell'igiene pubblica e quindi della pubblica e privata incolumità, nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria».

Ribadendo il carattere temporaneo della misura, il Comune precisa che non appena sarà superata l'attuale emergenza, i relativi loculi saranno restituiti ai legittimi proprietari. Il censimento di una parte dei loculi requisibili presenti nei diversi settori è elencato nell'ordinanza, visualizzabile sul sito del Comune alla pagina dell'albo pretorio. «Disposta, dunque, a titolo temporaneo e fino alla disponibilità dei 540 loculi cimiteriali del Lotto 1 (batteria E-F-G) – si legge ancora – in corso di approvazione della progettazione esecutiva e di imminente realizzazione, per giorni 90, l'immediata requisizione, in via contingibile e urgente dei loculi concessi e non occupati da salma, disponibili nei i settori indicati. I loculi oggetto di requisizione saranno assegnati, in ordine progressivo, fino a completa saturazione di ciascuno dei blocchi».