Le auto che non rispettano il limite di velocità, le strisce pedonali ormai sbiadite e la segnaletica verticale inesistente: a rischio è soprattutto la sicurezza dei pedoni. È questa la situazione di via Mària dove, ogni giorno, si ritrovano centinaia di studenti in pericolo ogni volta che tentano di attraversare per raggiungere il parcheggio di fronte. L'area di sosta (opposta al negozio per bambini "Chicco") viene utilizzata, infatti, dai genitori dei ragazzi che frequentano la scuola media "Aldo Moro" di via Mastruccia, sia all'ingresso sia all'uscita.

«Spesso siamo costretti a vestire i panni di vigile urbano per bloccare le auto in corsa e consentire ai nostri figli di attraversare». Raccontano i signori Sergio, Loredana e Laura che ogni giorno temono per l'incolumità dei ragazzi. La richiesta dunque è quella di introdurre almeno la segnaletica verticale che indichi un attraversamento pedonale. In modo da avvisare gli automobilisti e di indurre quantomeno a rallentare. Evitando soprattutto situazioni di pericolo in una zona molto popolosa tra residenti e uffici.

Un'istanza che dovrebbe essere già nota agli uffici comunali. Tempo fa, infatti, era stata già presentata da alcuni cittadini che frequentano la zona per motivi di lavoro. Ma la risposta ancora non è arrivata e nel frattempo le strisce pedonali si vedono a malapena.

Insomma una questione che calza a pennello con il dibattito attuale sulla volontà, da parte dell'amministrazione, di abbassare i limiti di velocità a 30 all'ora in determinati punti della città. In presenza di tratti con un elevato tasso di incidenti stradali, oppure in prossimità di luoghi religiosi o di scuole. E proprio questo tratto di strada potrebbe rientrare nel provvedimento. Ma nell'attesa sarebbe opportuno provvedere alla sistemazione della segnaletica (verticale e orizzontale).