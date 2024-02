Al via oggi le iscrizioni per il corso di formazione per volontari, familiari, youth workers e operatori per la Salute Mentale promosso dalla Fondazione don Luigi Di Liegro e dalla Fondation d'Harcourt, grazie al contributo della Regione Lazio.

Il corso è suddiviso in 8 lezioni, da sabato 17 febbraio fino a sabato 20 aprile. I docenti sono tutti esperti del settore, psicologi, psichiatri, sociologi, insegnanti ed educatori quotidianamente impegnati al benessere e alla cura dei giovani.

L'iniziativa è accessibile a tutti e sarà offerta la possibilità a chi non può partecipare in presenza di farlo on line. Lo scorso anno il corso ha visto la partecipazione di oltre cento iscritti, più di un terzo giovani e al 70% donne, con un'età compresa tra i 20 anni (soprattutto studenti delle Facoltà di Psicologia o Medicina) e 65 anni (insegnanti, operatori dei servizi del territorio e volontari che prestano servizio alla Fondazione o in altre strutture simili).

"Le tante richieste arrivate lo scorso anno ci hanno spinti a promuovere, anche nel 2024, un corso di formazione specifico dedicato al tema del disagio giovanile e alla costruzione di una rete che potrebbe offrire il proprio supporto al benessere psicosociale nell'adolescenza. Formiamo e accompagniamo volontari, familiari, insegnanti e operatori in un percorso che consente loro di acquisire la consapevolezza e gli strumenti funzionali per affrontare le complesse problematiche di crescita in una società che spesso non comprende i segnali impliciti che mandano i ragazzi. Bullismo, disturbi alimentari, social media addiction, ritiro sociale, dipendenze da sostanze e affettive, tante le patologie sulle quali intervenire nel modo e nel tempo attivando una rete di prevenzione e cura". Spiega il segretario generale della Fondazione Don Luigi Di Liegro, Luigina Di Liegro che aggiunge: "Le telefonate che arrivano al nostro numero SOSS (Servizio Orientamento e Supporto Sociale) hanno un comune denominatore: il bisogno di capire come potersi orientare nei servizi e conoscere il disagio nella propria famiglia.

La salute mentale è un problema di tutti, e questo anche per lo stigma del disagio di chi ancora ha vergogna nell'ammettere di avere un problema personale o magari in famiglia. In questa edizione ci occuperemo del benessere psicologico degli adolescenti fragili, perché il disagio psichico giovanile è sempre più diffuso, e noi non vogliamo limitarci a parlare della questione, ma sentiamo il bisogno di promuovere iniziative concrete come il corso, strumento indispensabile per chi vuole comprendere cosa è il disagio mentale e tendere la propria mano a chi ne soffre".

"La Regione ha il compito di farsi garante di condizioni che assicurino ad ogni adolescente che vive nel Lazio il riconoscimento dei propri diritti - dichiara l'assessore alla Formazione, alla Scuola e al Lavoro della Regione Lazio Giuseppe Schiboni - all'ascolto, alla conoscenza della realtà in cui vive ma anche alla conoscenza di sé e all'espressione della propria creatività, delle proprie capacità e delle proprie aspirazioni, a potere usufruire di interventi e servizi facilmente accessibili, flessibili, accoglienti e vicini ai luoghi di vita. Progettare il futuro della nostra società regionale significa anche sostenere gli adolescenti nel loro percorso di crescita, promuovendone la salute ed il benessere in un'ottica psico-sociale. Per questa ragione oggi più che mai ogni iniziativa, come questa, mirata a far comprendere ai nostri ragazzi che non sono soli creando intorno a loro una comunità in grado di ascoltare e capire è non solo un obiettivo ma una prassi da consolidare".

Il corso rientra in una più articolata iniziativa dal nome "Progetto Comunità Solidali 2022": Nessuno è un'isola, sentieri di inclusione sociale che si svilupperà nel corso del 2024 e gode del partenariato dell'Assessorato alle Politiche Sociali e Salute del Comune di Roma, Municipio VIII, Asl Roma2, Asl Roma1, Anci Lazio, CSV Lazio, Forum Terzo Settore Lazio ETS, Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale - Sez. del Lazio, Osservatorio sulle dipendenze e Fondation d'Harcourt.