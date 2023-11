«Sono sola in casa e non ho nulla da mangiare». Questa la richiesta di aiuto ricevuta dai carabinieri di Veroli. Dall'altro capo del telefono una anziana del posto con problemi economici. Dopo la chiamata in lacrime della signora, i militari della stazione carabinieri di Veroli si sono recati a casa della donna, trovandola da sola e in preda allo sconforto per la mancanza di generi alimentari.

Una richiesta di aiuto raccolta immediatamente dai carabinieri che, dopo aver rincuorato e assistito la signora, si sono recati al supermercato più vicino per comperare e donare i beni richiesti dalla settantacinquenne, che li ha poi ringraziati.