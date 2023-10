Si vede finalmente la luce in fondo al tunnel per la pratica relativa alla realizzazione della strada a servizio dello stadio comunale "Città di Frosinone - Benito Stirpe".

L'impasse è stata, di fatto, sbloccata dal sopralluogo compiuto ieri sul posto cui hanno preso parte il sindaco Riccardo Mastrangeli, Francesco Di Mario responsabile della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina, il vice questore Cristiano Bertolotti, capo di Gabinetto della Questura di Frosinone, e i tecnici comunali tra cui il dirigente dell'ufficio tecnico, ingegnere Benito Caringi. All'esito della ricognizione dello stato dei luoghi il soprintendente ha praticamente dato il via libera al completamento dell'iter per la realizzazione dell'opera il cui primo step prevede, da oggi, la progettazione.

L'ipotesi su cui si sta ragionando, che non è quella della strada che nascerà nell'ambito del cantiere della nuova scuola che verrà costruita nei pressi del Conservatorio e che, probabilmente sarà un'ulteriore valvola di sfogo, si differenzia per alcuni aspetti da quella già studiata e concordata da anni con Prefettura e Questura, che vede passare la nuova arteria tra l'Ufficio scolastico provinciale e il palasport. Si tratta di poco più di 300 metri per la cui realizzazione all'epoca era stato preventivato un costo intorno ai 600.000 euro.

La strada sorgerebbe come intervento di adeguamento funzionale e di completamento dello stadio e del vicino palazzetto dello sport e non più come nuova opera. Verrebbe aperta solamente in occasione delle manifestazioni sportive e consentirebbe di recuperare 800 posti auto su via Michelangelo; occuperebbe una superficie di 2.000 metri quadrati con un tracciato rettilineo, in declivio, stando alle più recenti richieste della Questura, per poter monitorare meglio dall'alto la situazione e l'ordine pubblico, e consentirebbe: il puntuale controllo della tifoseria ospite coi consueti mezzi a disposizione per le forze dell'ordine; l'innesto con via Michelangelo con sbocco quanto più vicino ai punti di arrivo a Frosinone (autostrada e stazione ferroviaria); l'innesto su viale Olimpia quanto più vicino all'area del palazzetto dello sport, individuata quale zona dedicata a parcheggio dei mezzi di trasporto della tifoseria ospite, onde rendere quanto più possibile breve il percorso in caso di eventuale contrapposizione tra le tifoserie; limitazione dei costi; migliore fruibilità in relazione alle strutture "a servizi" presenti e previste nell'area e alla disponibilità dei terreni e minor impatto sui luoghi per come attualmente conformati sotto il profilo orografico, ambientale e paesaggistico. Tempi di realizzazione? Impossibili da stimare, ma, intanto l'iter si è sbloccato.