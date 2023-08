Iniziati soltanto qualche giorno fa, sono già giunti a conclusione i lavori per la realizzazione della nuova aerea di sosta per i tifosi delle squadre ospiti allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone.

L'intervento, portato avanti dall'amministrazione Mastrangeli mediante l'assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni di Angelo Retrosi, ha permesso la creazione di circa 200 stalli che sono stati pensati, in particolare, per ospitare i minivan dei supporter delle squadre in gara contro il Frosinone.

«L'amministrazione e la città intera sono impazienti e orgogliose di inaugurare un'altra stagione nella massima serie al fianco dei leoni giallazzurri e della società del patron Stirpe – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli – In questa nuova emozionante avventura il Comune sta facendo e continuerà a fare quanto, nell'ambito delle proprie competenze, possa garantire ai tifosi, ai cittadini, alla società e agli operatori, un'esperienza da vivere nel migliore dei modi, secondo elevati standard di sicurezza, decoro e accoglienza.

La massima serie è una grande responsabilità perché saremo sotto gli occhi di tutti, dando anche all'esterno una testimonianza di una città all'altezza. L'impegno del Comune è dare una spinta verso questo tipo di percorso, promuovendo quanto è già nel DNA di questa terra così bella. Desidero ringraziare – ha concluso il sindaco – il questore Domenico Condello, il dirigente della polizia amministrativa e di sicurezza Carlo Bianchi e il presidente del Frosinone Calcio Maurizio Stirpe, che hanno rappresentato ai nostri uffici le indicazioni e le necessità per realizzare lo spazio nel modo più consono. Un ringraziamento va inoltre rivolto all'assessore Retrosi, al dirigente Benito Caringi e al responsabile delle manutenzioni, Salvatore Cirillo, che hanno seguito personalmente i lavori dell'area di sosta, fino al completamento».

Come spiegato dall'assessore Retrosi, gli interventi sono partiti dalla pulizia dell'area dietro alla curva sud, cui sono seguite le operazioni di bonifica e di installazione delle recinzioni, unitamente al posizionamento dei betafence. Lo spazio è dotato inoltre di un doppio accesso per permettere ai tifosi di entrare e defluire in modo ordinato. «L'area, progettata per venire incontro alle specifiche esigenze di sicurezza e ordine pubblico espresse dal Questore Condello e dalla società canarina – ha aggiunto Retrosi – è entrata in funzione già in occasione del match contro il Pisa, sarà operativa anche per la "prima" contro il Napoli e, dunque, per tutto il campionato di serie A».